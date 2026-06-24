Lula quer Marília Campos na disputa ao governo de Minas

Após a reunião com a cúpula do PT mineiro nesta quarta-feira (24/6), na qual a legenda decidiu apresentar candidatura própria ao governo de Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou o desejo de ter a ex-prefeita de Contagem Marília Campos como cabeça de chapa e deixou aos dirigentes a missão de "convencê-la" a entrar na corrida ao Palácio Tiradentes.

Segundo interlocutores da sigla, o presidente reiterou durante o encontro, realizado no Palácio da Alvorada, em Brasília, considerar Marília a melhor opção para liderar seu palanque no estado. A manifestação ocorreu no mesmo encontro em que a direção do PT de Minas decidiu avançar com a estratégia de lançar candidatura própria ao governo estadual, posição firmada no fim do mês passado.

O presidente vem tentando persuadir a ex-prefeita a trocar a pré-candidatura ao Senado pelo governo desde a negativa do seu então preferido, senador Rodrigo Pacheco. Na semana passada, durante visita a Minas, Lula desembarcou no estado com a expectativa de convencê-la. Os dois, no entanto, sequer conseguiram se encontrar já que Marília estava em pré-campanha pelo Vale do Jequitinhonha.

A ausência da agenda impediu uma conversa direta entre os dois, mas não reduziu o empenho do presidente em torno da candidatura. Pré-candidata ao Senado, Marília, contudo, segue resistente às investidas de emissários do presidente para que reveja seus planos eleitorais.

Partido bate o martelo

A decisão de o PT seguir com a candidatura própria foi consolidada nesta quarta, mas já havia sido antecipada pela secretária nacional de Finanças do partido, Gleide Andrade. Durante a passagem de Lula por Minas, ela afirmou que a legenda caminhava para lançar seu candidato e que a definição do nome ocorreria nos dias seguintes.

“Fizemos uma pesquisa, um campo muito grande do PT, e com base nela estamos fazendo um combinado de em 10 dias a gente ver o caminho que iremos seguir. Nós temos bons nomes dentro do PT, e podemos conversar ainda com candidaturas do campo. Mas a nossa grande tendência é caminhar para uma candidatura própria”, declarou.

Além de Marília, outras lideranças são citadas como possíveis candidatas, entre elas o deputado federal Reginaldo Lopes e a ex-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Sandra Goulart, recém-filiada ao partido.

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Ao comentar as alternativas da legenda, Gleide fez questão de destacar a capacidade eleitoral de Marília. “Temos a Marília Campos, que é nossa candidata ao Senado e lidera muito bem esse projeto, mas que também desempenha muito bem uma candidatura ao governo. Temos a Sandra Goulart, ex-reitora da UFMG, um nome altamente qualificado. E temos parlamentares de grande envergadura que podem cumprir essa missão, caso essa seja a decisão do partido”, afirmou.