Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Sem definir palanque, Lula volta a Minas nesta sexta sob pressão crescente

Presidente cumpre agenda na saúde em BH e Divinópolis, mas visita também amplia expectativa de lideranças petistas sobre os rumos da sucessão estadual

Publicidade
Carregando...
SP
Sílvia Pires
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
19/06/2026 02:00 - atualizado em 19/06/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
A resposta política de Lula à nova proposta de tarifaço de Trump
Lula participa de agenda na área da saúde em Minas Gerais em meio às negociações do PT para definir qual será seu palanque no segundo maior colégio eleitoral do país crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

A 16ª visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Minas Gerais, desde o início de seu terceiro mandato, ocorre em meio a uma crescente tensão na campanha, às vésperas das convenções partidárias. Lula desembarca nesta sexta-feira (19/6) no estado para uma agenda concentrada na área da saúde, com compromissos em Belo Horizonte e Divinópolis, mas chega também cercado por uma indefinição que se tornou uma das principais preocupações do PT para as eleições deste ano: a ausência de um palanque em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A menos de quatro meses do início oficial da campanha eleitoral, marcado para 16 de agosto, e com o prazo de registro das candidaturas se encerrando um dia antes, o partido ainda não definiu quem representará o campo lulista na disputa pelo governo mineiro. A expectativa de dirigentes petistas era que Lula conseguisse convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), então favorito, a entrar na disputa. 

Sem Pacheco, a legenda passou a conviver com divergências internas. Parte dos dirigentes defende o lançamento de uma candidatura própria, enquanto outro grupo aposta na construção de alianças com partidos aliados.

O diretório mineiro do PT chegou a aprovar, no mês passado, a estratégia de buscar uma candidatura petista ao governo estadual. Apesar disso, interlocutores próximos ao Palácio do Planalto avaliam que essa alternativa ainda é considerada a menos provável entre as possibilidades em discussão.

Leia Mais

Hoje, as negociações se concentram principalmente em duas frentes. Uma delas envolve o MDB, que lançou como candidato ao governo o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. A outra passa pelo PSB, cujo nome colocado para a disputa é o do ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares.

Gabriel Azevedo, inclusive, intensificou os movimentos para conquistar o apoio petista. Recentemente, ele esteve em Brasília para uma reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP). O encontro teve como foco justamente a possibilidade de uma composição em Minas.

O comando nacional do partido, por outro lado, já descartou uma aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), que foi o candidato apoiado por Lula ao governo mineiro em 2022 e pretende disputar novamente o cargo. "Quando ele (Kalil) se lança, ele impede que a gente continue dialogando com o PSB, que a gente continue dialogando com o PCdoB, com o PV, com a Rede, com o PSOL. E não com os partidos que fazem parte da nossa coligação nacional", afirmou Edinho Silva, ao Estado de Minas

A preocupação da direção nacional agora é encontrar uma solução que fortaleça prioritariamente a campanha presidencial. O próprio Edinho tem afirmado que a definição sobre Minas deverá considerar, acima de tudo, os interesses do projeto nacional de reeleição de Lula. 

Agenda em Minas

Lula desembarca em Minas com uma agenda voltada à ampliação da assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Pela manhã, o presidente visita o Hospital Luxemburgo, da Rede Mário Penna, em Belo Horizonte. A unidade passou a operar exclusivamente pelo SUS no segundo semestre do ano passado, com apoio do Ministério da Saúde, e agora terá sua transformação oficialmente apresentada pelo governo federal.

O evento prevê o anúncio de investimentos destinados à ampliação da capacidade de atendimento da instituição, considerada referência no tratamento oncológico. Entre as medidas previstas está a expansão do número de leitos e a incorporação de um novo equipamento de radioterapia para o tratamento de pacientes com câncer.

A cerimônia contará com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além de outras autoridades. Também serão apresentados resultados e indicadores do programa Agora Tem Especialistas, uma das iniciativas do governo federal voltadas à redução das filas e à ampliação do acesso a consultas e procedimentos especializados.

Na sequência, Lula segue para Divinópolis, onde participa da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), prevista para o período da tarde. A nova unidade integra a Rede HU Brasil e terá atendimento integralmente voltado ao SUS.

O hospital foi estruturado para atuar em serviços de média e alta complexidade nas áreas de clínica médica, cirurgias e assistência materno-infantil. Além da assistência à população, também terá papel estratégico na formação de profissionais de saúde e no desenvolvimento de pesquisas.

O empreendimento é resultado de uma construção envolvendo diferentes esferas de governo. A estrutura foi construída e equipada pelo Governo de Minas Gerais com recursos provenientes do acordo de reparação firmado com a mineradora Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. Posteriormente, o hospital foi doado à UFSJ.

A inauguração também carrega um componente de disputa política. O hospital chegou a ser inaugurado simbolicamente em fevereiro pelo então governador Romeu Zema (Novo), antes de deixar o cargo em abril para disputar a Presidência da República. Na ocasião, a unidade ainda não estava em funcionamento. O primeiro paciente só foi recebido nesta semana.

Aliados de Zema costumam atribuir ao ex-governador o protagonismo pela obra. O próprio Zema já declarou ser “o pai e a mãe” do hospital. Durante a cerimônia realizada em fevereiro, foi instalada uma placa que creditava a realização exclusivamente ao governo estadual. Agora, uma nova placa deverá substituir a anterior, registrando a participação conjunta dos diferentes entes envolvidos no projeto: o Governo de Minas, a União, a Universidade Federal de São João del-Rei e o município de Divinópolis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Porém, para não posar com Lula, de quem é opositor, o atual governador Mateus Simões (PSD), não irá ao evento. Doado à UFSJ, o hospital será bancado com recursos federais. A expectativa, apesar da briga pela "paternidade" do hospital, é que Lula adote um discurso de tom republicano, ressaltando justamente a cooperação institucional que permitiu a entrega definitiva da unidade.

Tópicos relacionados:

lula minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay