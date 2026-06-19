Sem definir palanque, Lula volta a Minas nesta sexta sob pressão crescente

A 16ª visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Minas Gerais, desde o início de seu terceiro mandato, ocorre em meio a uma crescente tensão na campanha, às vésperas das convenções partidárias. Lula desembarca nesta sexta-feira (19/6) no estado para uma agenda concentrada na área da saúde, com compromissos em Belo Horizonte e Divinópolis, mas chega também cercado por uma indefinição que se tornou uma das principais preocupações do PT para as eleições deste ano: a ausência de um palanque em Minas, segundo maior colégio eleitoral do país.

A menos de quatro meses do início oficial da campanha eleitoral, marcado para 16 de agosto, e com o prazo de registro das candidaturas se encerrando um dia antes, o partido ainda não definiu quem representará o campo lulista na disputa pelo governo mineiro. A expectativa de dirigentes petistas era que Lula conseguisse convencer o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), então favorito, a entrar na disputa.

Sem Pacheco, a legenda passou a conviver com divergências internas. Parte dos dirigentes defende o lançamento de uma candidatura própria, enquanto outro grupo aposta na construção de alianças com partidos aliados.

O diretório mineiro do PT chegou a aprovar, no mês passado, a estratégia de buscar uma candidatura petista ao governo estadual. Apesar disso, interlocutores próximos ao Palácio do Planalto avaliam que essa alternativa ainda é considerada a menos provável entre as possibilidades em discussão.

Hoje, as negociações se concentram principalmente em duas frentes. Uma delas envolve o MDB, que lançou como candidato ao governo o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. A outra passa pelo PSB, cujo nome colocado para a disputa é o do ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares.

Gabriel Azevedo, inclusive, intensificou os movimentos para conquistar o apoio petista. Recentemente, ele esteve em Brasília para uma reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP). O encontro teve como foco justamente a possibilidade de uma composição em Minas.

O comando nacional do partido, por outro lado, já descartou uma aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), que foi o candidato apoiado por Lula ao governo mineiro em 2022 e pretende disputar novamente o cargo. "Quando ele (Kalil) se lança, ele impede que a gente continue dialogando com o PSB, que a gente continue dialogando com o PCdoB, com o PV, com a Rede, com o PSOL. E não com os partidos que fazem parte da nossa coligação nacional", afirmou Edinho Silva, ao Estado de Minas.

A preocupação da direção nacional agora é encontrar uma solução que fortaleça prioritariamente a campanha presidencial. O próprio Edinho tem afirmado que a definição sobre Minas deverá considerar, acima de tudo, os interesses do projeto nacional de reeleição de Lula.

Agenda em Minas

Lula desembarca em Minas com uma agenda voltada à ampliação da assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Pela manhã, o presidente visita o Hospital Luxemburgo, da Rede Mário Penna, em Belo Horizonte. A unidade passou a operar exclusivamente pelo SUS no segundo semestre do ano passado, com apoio do Ministério da Saúde, e agora terá sua transformação oficialmente apresentada pelo governo federal.

O evento prevê o anúncio de investimentos destinados à ampliação da capacidade de atendimento da instituição, considerada referência no tratamento oncológico. Entre as medidas previstas está a expansão do número de leitos e a incorporação de um novo equipamento de radioterapia para o tratamento de pacientes com câncer.

A cerimônia contará com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além de outras autoridades. Também serão apresentados resultados e indicadores do programa Agora Tem Especialistas, uma das iniciativas do governo federal voltadas à redução das filas e à ampliação do acesso a consultas e procedimentos especializados.

Na sequência, Lula segue para Divinópolis, onde participa da inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del-Rei (HU-UFSJ), prevista para o período da tarde. A nova unidade integra a Rede HU Brasil e terá atendimento integralmente voltado ao SUS.

O hospital foi estruturado para atuar em serviços de média e alta complexidade nas áreas de clínica médica, cirurgias e assistência materno-infantil. Além da assistência à população, também terá papel estratégico na formação de profissionais de saúde e no desenvolvimento de pesquisas.

O empreendimento é resultado de uma construção envolvendo diferentes esferas de governo. A estrutura foi construída e equipada pelo Governo de Minas Gerais com recursos provenientes do acordo de reparação firmado com a mineradora Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. Posteriormente, o hospital foi doado à UFSJ.

A inauguração também carrega um componente de disputa política. O hospital chegou a ser inaugurado simbolicamente em fevereiro pelo então governador Romeu Zema (Novo), antes de deixar o cargo em abril para disputar a Presidência da República. Na ocasião, a unidade ainda não estava em funcionamento. O primeiro paciente só foi recebido nesta semana.

Aliados de Zema costumam atribuir ao ex-governador o protagonismo pela obra. O próprio Zema já declarou ser “o pai e a mãe” do hospital. Durante a cerimônia realizada em fevereiro, foi instalada uma placa que creditava a realização exclusivamente ao governo estadual. Agora, uma nova placa deverá substituir a anterior, registrando a participação conjunta dos diferentes entes envolvidos no projeto: o Governo de Minas, a União, a Universidade Federal de São João del-Rei e o município de Divinópolis.

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Porém, para não posar com Lula, de quem é opositor, o atual governador Mateus Simões (PSD), não irá ao evento. Doado à UFSJ, o hospital será bancado com recursos federais. A expectativa, apesar da briga pela "paternidade" do hospital, é que Lula adote um discurso de tom republicano, ressaltando justamente a cooperação institucional que permitiu a entrega definitiva da unidade.