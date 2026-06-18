"Da nossa parte não há disputa pela paternidade", diz presidente da HU

“Da nossa parte não há disputa pela paternidade. Há compromisso com a saúde da população e uma cooperação entre governo federal, governo de Minas e prefeitura de Divinópolis.” A afirmação é do presidente da empresa Hospitais Universitários do Brasil (HU), antiga Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro, sobre o Hospital Universitário Regional de Divinópolis (Hurd), no Centro-Oeste de Minas Gerais, que será inaugurado nesta sexta-feira (19/6) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em meio à polêmica envolvendo a autoria da obra, alvo de disputa política no estado.

O presidente também deve visitar o Hospital Luxemburgo, do Instituto Mário Penna, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, que desde o ano passado tem atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar da polêmica, Lula deve adotar um tom republicano sobre a unidade hospitalar, construída pelo governo de Minas com verba do acordo de reparação fechado com a Vale pelos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, e mantido pelo governo federal com recursos do Ministérios da Educação, que vai gerir a unidade por meio da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), e da Saúde.

O Hurd chegou a ser inaugurado em fevereiro deste ano pelo então governador Romeu Zema (Novo), antes de deixar o cargo em abril deste ano, para disputar a Presidência da República, mas só passou a funcionar ontem, quando recebeu seu primeiro paciente. Zema alega “ser o pai e a mãe” do hospital. Nessa inauguração feita pelo ex-governador de Minas Gerais, antes de se desincompatibilizar do cargo, foi instalada uma placa dando crédito somente ao governo do estado.

Chioro disse, no entanto, que a placa será retirada e uma nova será colocada no lugar com créditos para todos os entes da União que participaram da construção, incluindo o governo de Minas, a União e também ao município de Divinópolis, hoje gerido pela prefeita Janete Aparecida (Avante), administrado até abril pelo irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), Gleidson Azevedo (Republicanos), que deixou o posto para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Em entrevista ao jornal Estado de Minas, Chioro disse que, da parte do governo federal, não há disputa pela obra do Hurd e que o funcionamento da unidade hospitalar, que vai atender 54 cidades da região, é resultado de uma cooperação entre governo do estado, governo federal e Prefeitura de Divinópolis.

“Da nossa parte não há disputa pela paternidade. Há compromisso com a saúde da população e uma cooperação, desde 2023, com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), por meio do secretário Fábio Bacchereti, cujo apoio foi fundamental para a retomada desse projeto, fundamental para toda a região”, afirmou Chioro.

Mas, de acordo com ele, a placa será trocada, “pois não faz menção ao governo federal e nem à universidade federal”.

Ainda segundo ele, desde março deste ano, toda operação do Hurd já está sob gestão federal e a previsão é de que a unidade passe a ter pleno atendimento dentro de um ano, com 198 leitos, salas de cirurgia e parto. De acordo com ele, além do atendimento à saúde, a unidade vai gerar 1.534 empregos e será, depois da Prefeitura de Divinópolis, o maior empregador da região.

As obras foram paralisadas em 2016 e retomadas em 2023. Dos cerca de R$ 134 milhões investidos pelo estado, cerca de R$ 50 milhões foram destinados às obras e os outros R$ 85 milhões foram repassados para a compra de equipamentos e a realização de adequações. Da parte do governo federal, serão investidos anualmente R$ 341 milhões para a manutenção do hospital, sendo R$ 239 milhões do Ministério da Educação e R$ 111 milhões da Saúde.

Palanque no estado

Já na capital mineira, Lula acompanha a oficialização da mudança do atendimento do Hospital Luxemburgo, que desde o segundo semestre do ano passado passou a atender exclusivamente pelo SUS com apoio do Ministério da Saúde.

Lula também deve aproveitar a visita para debater com o partido do estado a definição sobre seu palanque em Minas Gerais. O PT apostava, até o mês passado, que Lula convenceria o senador Rodrigo Pacheco (PSB) a disputar o governo mineiro, garantindo a ele um palanque competitivo no segundo maior colégio eleitoral do país. No entanto, Pacheco desistiu e o partido enfrenta um impasse no estado.

Parte da legenda quer candidatura própria, outra defende uma composição com outras legendas. O comando nacional do partido já descartou uma aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), e estreita conversas com o MDB, que lançou como candidato o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, e com o PSB, cujo nome da disputa é o do ex-procurador geral do Ministério Público de Minas Gerais, Jarbas Soares.

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A decisão final, de acordo com o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, deve priorizar o palanque para Lula e a disputa nacional. O partido cobra uma definição rápida da legenda, preocupada com o calendário eleitoral e com a campanha, que começa oficialmente em 16 de agosto. Um dia antes, todas as candidaturas devem estar registradas na Justiça Eleitoral.