Privatização da Copasa: entenda como a Equatorial se tornou investidora de referência com 30% das ações

A privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) foi concluída nessa terça-feira (16/6), com a liquidação da oferta de ações na B3. Em leilão realizado em 3 de junho, a Equatorial Energia se tornou a investidora de referência da companhia ao adquirir 30% das ações por R$ 5,593 bilhões, consolidando um dos movimentos mais significativos no setor de saneamento do país.

O que significa a entrada da Equatorial?

A entrada da Equatorial na Copasa estabelece um novo modelo de gestão para a companhia mineira. Com a aquisição de um bloco de 114.075.920 ações, a empresa se torna uma parceira estratégica do governo de Minas Gerais, que ainda mantém o controle acionário. O valor pago por ação foi de R$ 49,03, representando um prêmio de 3,8% sobre o preço mínimo estipulado de R$ 47,23.

Leia Mais

A operação, que avaliou a Copasa em um múltiplo de 5,3 vezes o seu valor sobre o Ebitda (EV/Ebitda), foi marcada pela participação exclusiva da Equatorial. O cenário repetiu o que foi visto na privatização da Sabesp, em São Paulo, onde a concorrente Aegea também se retirou da disputa, deixando o caminho livre para a Equatorial arrematar o ativo.

A jornada da privatização

O caminho até a venda das ações foi complexo e superou importantes etapas políticas. A proposta de desestatização, protocolada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em novembro de 2024, venceu a resistência ao ser integrada ao pacote de medidas para a adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal (Propag), aprovado em maio de 2025.

Essa manobra política viabilizou a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) necessária para a venda do controle da companhia. O processo foi selado com a cerimônia de 'toque da campainha' na B3 em 16 de junho, evento que contou com a presença do governador Mateus Simões. Considerada o último grande ativo de saneamento disponível no Brasil, a operação da Copasa é vista como um marco para o setor, com expectativas de ganhos de eficiência e aceleração de investimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.