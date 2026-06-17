Privatização da Copasa é concluída; saiba o que pode acontecer com os funcionários

A privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), concluída nessa terça-feira (16/6), inicia um período de incertezas para milhares de funcionários. A operação, que movimentou mais de R$ 8 bilhões, transferiu 30% da companhia para o Grupo Equatorial por R$ 5,5 bilhões, que assume agora o controle da gestão. Com isso, a principal dúvida se concentra na manutenção dos postos de trabalho e nas condições dos contratos vigentes.

Com a privatização finalizada, a apreensão entre os colaboradores é imediata. A nova gestão, sob o comando do Grupo Equatorial, deve implementar uma cultura de otimização de custos e busca por maior eficiência, o que pode resultar em reestruturações internas e, consequentemente, na redução do quadro de pessoal. Essa é a principal preocupação que mobiliza os trabalhadores da companhia.

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Preocupação com demissões

Historicamente, processos de privatização como o da Copasa geram temor entre os trabalhadores sobre a possibilidade de demissões em massa. Os sindicatos que representam a categoria defendem que a busca por maior lucratividade pelo novo controlador pode levar a cortes significativos, alinhando a estrutura da empresa ao modelo de gestão do Grupo Equatorial, conhecido por operar com equipes mais enxutas em suas outras concessões.

A principal reivindicação das entidades é a garantia de que os acordos coletivos vigentes sejam respeitados. Além disso, é comum a defesa de um plano de transição que proteja os empregos, especialmente dos funcionários com mais tempo de casa, e que ofereça requalificação profissional para aqueles que possam ser impactados pelas mudanças.

O que diz o novo controlador

O Grupo Equatorial, que agora detém 30% da companhia, ainda não detalhou planos específicos para o quadro de funcionários. A empresa tem sinalizado foco na eficiência operacional e na modernização dos serviços, destacando a importância do corpo técnico da Copasa para otimizar processos e melhorar a qualidade do saneamento no estado. O governo de Minas Gerais manteve uma participação de 5% com "golden share", que lhe confere poder de veto em decisões estratégicas.

Nos próximos meses, a expectativa é que a nova gestão realize uma avaliação completa do quadro funcional para identificar sobreposições e oportunidades de sinergia. Embora não haja um posicionamento oficial sobre demissões, a Equatorial tem enfatizado a intenção de aproveitar a experiência dos atuais colaboradores durante este período de diagnóstico inicial.

Uma alternativa comum em processos de transição como este é a abertura de Programas de Demissão Voluntária (PDV). Tais programas costumam oferecer pacotes de benefícios financeiros e extensão de plano de saúde para incentivar a adesão dos empregados, permitindo um ajuste negociado do quadro de pessoal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.