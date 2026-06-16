TCE dá 48h para Copasa se manifestar em ação do sindicato contra venda

O Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais (TCE-MG) determinou a intimação da presidente da Copasa, Marília Melo, para que apresente esclarecimentos, no prazo de 48 horas, sobre novos elementos apresentados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto (Sindágua-MG), que representa os funcionários da companhia no estado.



A decisão ocorre após o sindicato solicitar ao tribunal a concessão de medida cautelar para suspender a venda da empresa, concluída nesta terça-feira (16/06).

A privatização foi formalizada em cerimônia realizada na bolsa paulista, com a venda de ações que reduziram a participação do estado de 50,03% para 5%, encerrando o controle estatal da companhia. O Grupo Equatorial Energia tornou-se o principal acionista, ao adquirir 30% do capital social por cerca de R$ 5,5 bilhões, com oferta de R$ 49,03 por ação, assumindo o papel de investidor de referência. Ele já administra, desde 2024, a Companhia de Esgoto e Saneamento de São Paulo (Sabesp), privatizada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De acordo com nota do TCE-MG, a entidade sindical levou novos fatos ao processo, entre eles uma decisão liminar da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte que trata da disponibilização de informações sobre contratos e instrumentos firmados entre o município e a Copasa. A corte, no entanto, não detalhou quais seriam os fatos novos originários desse processo. Também informou não poder disponibilizar a decisão que estabelece o prazo para a companhia.

Outro ponto levantado pelo Sindágua-MG, de acordo com o TCE-MG, é a alegada ausência de concorrência no processo de privatização, após a desistência de empresas interessadas ao longo da modelagem da operação. Na etapa final, apenas a Equatorial apresentou proposta vinculante.

Confira a nota na íntegra

“O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) determinou a intimação da presidente da Copasa para que apresente esclarecimentos, no prazo de 48 horas, sobre novos elementos trazidos pelo Sindágua-MG. Protocolada às 19h40 dessa segunda-feira (15/6), a manifestação do denunciante solicita medida cautelar para suspender a liquidação financeira da operação de desestatização da companhia.

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Entre os pontos apresentados pelo sindicato estão uma decisão liminar da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, relacionada à disponibilização de informações sobre contratos e instrumentos firmados entre o município e a Copasa, e a alegada ausência de concorrência no processo de privatização após a desistência de empresas interessadas. Após a resposta da Copasa, o processo seguirá sua tramitação regular no TCEMG.”