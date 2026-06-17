Grupo Equatorial na Copasa: o que muda na sua conta de água em Minas

A gestão do saneamento básico em Minas Gerais entrou em uma nova fase nessa terça-feira (16/6), com a conclusão da privatização da Copasa em uma operação na Bolsa de Valores de São Paulo que movimentou R$ 8,4 bilhões. O Grupo Equatorial adquiriu 30% das ações e tornou-se o investidor de referência da companhia, assumindo a responsabilidade pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto para milhões de mineiros.

Na nova estrutura acionária, o Estado de Minas Gerais mantém 5% de participação e uma ação especial (golden share), que lhe confere poder de veto em decisões estratégicas. A gestora Perfin adquiriu 12,76% do capital, e o restante das ações está pulverizado no mercado.

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A Equatorial Energia é conhecida por sua forte atuação na distribuição de eletricidade em estados como Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas. Nos últimos anos, o grupo tem expandido seus negócios para o setor de saneamento, e a aquisição de participação na Copasa representa seu maior investimento na área até agora.

A estratégia da empresa é aplicar seu modelo de gestão, focado em eficiência operacional e recuperação financeira, para modernizar os serviços. A operação concluída nesta terça-feira marca o fim do controle estatal majoritário sobre uma das maiores empresas de saneamento do país, abrindo um novo capítulo para o setor no estado.

O que pode mudar na sua conta de água?

A principal dúvida dos consumidores é sobre o valor da tarifa. As mudanças não serão imediatas. Todos os reajustes nas contas de água e esgoto em Minas Gerais continuam sob a regulação da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário (Arsae-MG).

Qualquer alteração futura no preço precisará ser justificada por novos investimentos, melhorias na qualidade do serviço e ser aprovada pela agência. O contrato de concessão estabelece metas e regras claras que o novo acionista de referência deverá seguir, protegendo o consumidor de aumentos abusivos.

A expectativa com a privatização é a aceleração dos investimentos na modernização da rede, ampliação do tratamento de esgoto e universalização do acesso à água tratada. O Grupo Equatorial se compromete a injetar recursos para cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento.

Isso significa, na prática, mais obras para garantir que o serviço chegue com qualidade a todos os municípios atendidos. A nova gestão deve focar também na melhoria do atendimento ao cliente e na redução de perdas de água no sistema, que hoje representam um grande desafio operacional.

O processo de transição será gradual. As equipes operacionais da Copasa devem ser mantidas, mas a direção estratégica passará a seguir as diretrizes do novo acionista de referência. O foco será o cumprimento de metas de eficiência e a expansão da cobertura dos serviços em todo o estado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.