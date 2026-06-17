Lula vem a Divinópolis e Belo Horizonte nesta sexta-feira (19/6)

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a Minas Gerais nesta sexta-feira (19/6) para compromissos em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, e Belo Horizonte, voltados à área da saúde.

Em Divinópolis, Lula participa, pela manhã, da inauguração do Hospital Regional Universitário, que será gerido pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A unidade terá atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e será custeada com recursos federais. De acordo com Ministério da Educação, serão investidos cerca de R$ 341 milhões por ano para manutenção do hospital que começou a funcionar nesta terça (16/6).

O presidente vai visitar as instalações da nova unidade de saúde, mas o acesso da população ao evento deverá ser restrito. A agenda detalhada ainda não foi divulgada pela assessoria do Palácio do Planalto.

As obras do hospital foram paralisadas em 2016 e retomadas pelo ex-governador Romeu Zema (Novo), com recursos da ordem de R$ 134 milhões, oriundos do acordo judicial firmado com a mineradora Vale, devido ao rompimento da barragem em Mariana, em 2015.

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Na capital mineira, Lula acompanha a oficialização da mudança do atendimento do Hospital Luxemburgo, do Instituto Mário Penna, na Região Centro-Sul, que passará a ser exclusivamente pelo SUS. Lula deve estar acompanhado dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Leonardo Barchini.