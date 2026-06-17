Assine
overlay
Início Política
AGENDA EM MINAS

Lula vem a Divinópolis e Belo Horizonte nesta sexta-feira (19/6)

Presidente inaugura hospital universitário federal na cidade do Centro-Oeste e visita unidade de saúde da capital que passa a atender exclusivamente pelo SUS

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
17/06/2026 16:08

compartilhe

SIGA
×
Lula deve visitar Minas Gerais nesta sexta (19/06) para entregas na área de saúde
Presidente Lula deve visitar Minas Gerais nesta sexta (19/6) para entregas de obras na área de saúde crédito: AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem a Minas Gerais nesta sexta-feira (19/6) para compromissos em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, e Belo Horizonte, voltados à área da saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em Divinópolis, Lula participa, pela manhã, da inauguração do Hospital Regional Universitário, que será gerido pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A unidade terá atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e será custeada com recursos federais. De acordo com  Ministério da Educação, serão investidos cerca de R$ 341 milhões por ano para manutenção do hospital que começou a funcionar nesta terça (16/6).

Leia Mais

O presidente vai visitar as instalações da nova unidade de saúde, mas o acesso da população ao evento deverá ser restrito. A agenda detalhada ainda não foi divulgada pela assessoria do Palácio do Planalto. 

 As obras do hospital foram paralisadas em 2016 e retomadas pelo ex-governador Romeu Zema (Novo), com recursos da ordem de R$ 134 milhões, oriundos do acordo judicial firmado com a mineradora Vale, devido ao rompimento da barragem em Mariana, em 2015.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na capital mineira, Lula acompanha a oficialização da mudança do atendimento do Hospital Luxemburgo, do Instituto Mário Penna, na Região Centro-Sul, que passará a ser exclusivamente pelo SUS. Lula deve estar acompanhado dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Educação, Leonardo Barchini.

Tópicos relacionados:

agenda belo-horizonte divinopolis lula minas-gerais saude visita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay