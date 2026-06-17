Cassação de vereador 'forasteiro' entra na fase final

A Comissão Processante da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) instaurada para analisar suposta fraude cometida pelo vereador Lucas Ganem (MDB) encerrou, nesta quarta-feira (17/6), a fase de instrução do processo. Com a conclusão da coleta de depoimentos, o colegiado entra agora na etapa de elaboração do relatório final, que poderá recomendar ou não a cassação do mandato do parlamentar.

A expectativa é que o parecer do relator, o vereador Edmar Branco (PCdoB), seja concluído até a próxima quinta-feira (25/6), quatro dias antes do prazo final estabelecido pela Câmara. Independentemente da recomendação da comissão, a decisão definitiva ficará novamente a cargo do plenário da Casa, onde serão necessários pelo menos 28 votos favoráveis para que Ganem perca o mandato.

O último depoimento foi prestado nesta quarta pelo próprio vereador, que optou por permanecer em silêncio durante toda a oitiva. Antes do início das perguntas formuladas pelo relator, a defesa informou que o parlamentar não responderia aos questionamentos porque os argumentos já haviam sido apresentados formalmente nos autos do processo.

Entre as nove perguntas protocolarmente lidas por Edmar Branco, e que ficaram sem resposta, estavam questionamentos sobre os endereços utilizados por Ganem – que é natural de Indaiatuba, no interior paulista – antes e depois das eleições de 2024, seus vínculos familiares e políticos no estado de São Paulo e, principalmente, a data em que teria passado a residir efetivamente em Belo Horizonte.

Em depoimento anterior, realizado quando a comissão ainda estava impedida pela Justiça de analisar o mérito da denúncia, Ganem, que foi eleito com 10.753 votos sob a bandeira de defesa da causa animal, negou qualquer irregularidade na transferência de seu domicílio eleitoral.

Na ocasião, afirmou que toda a documentação apresentada à Justiça Eleitoral era legítima e que não houve falsidade ideológica ou apresentação de documentos falsos. “Desde o momento em que fui eleito vereador, passei a residir oficialmente em Belo Horizonte, em meados de novembro de 2024”, disse.

Nos bastidores da Câmara, vereadores avaliam que o relatório de Edmar Branco deverá recomendar a cassação do mandato. A sessão de julgamento, entretanto, ainda não foi convocada pelo presidente da Casa, Juliano Lopes (Podemos).

Conhecido pela alcunha de "vereador forasteiro", Ganem já chamava atenção dos colegas antes mesmo do avanço das investigações em razão de sua baixa participação presencial nas atividades legislativas. “Ele fica muito ausente daqui e também das comissões. Quando participa, é de forma virtual”, afirmou o presidente da Casa, à época do recebimento da denúncia.

Caso a perda do mandato seja aprovada, Ganem será o terceiro parlamentar a ser cassado na história da CMBH, fundada em 1900. A cadeira passaria a ser ocupada pelo suplente Rubão (Podemos), responsável por acionar o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) contra o então colega de partido.

Rubão faz parte da chamada "Família Aro", grupo político vinculado ao ex-secretário de Governo Marcelo Aro (PP) e que hoje concentra 11 das 41 cadeiras do Legislativo municipal.

Processo na Câmara

A denúncia que originou o processo sustenta que o parlamentar teria utilizado um endereço falso, no Bairro Trevo, Região da Pampulha, para transferir seu domicílio eleitoral para Belo Horizonte e, assim, atender ao requisito legal para disputar as eleições municipais. Pela legislação eleitoral, candidatos precisam possuir domicílio eleitoral no município pelo menos um ano antes do pleito.

A tramitação da comissão processante foi marcada por disputas judiciais. Os trabalhos foram suspensos no início de fevereiro por decisão favorável ao vereador. Quase dois meses depois, a Justiça autorizou a retomada, mas proibiu a Câmara de analisar a suposta fraude, sob o entendimento de que a matéria seria de competência exclusiva da Justiça Eleitoral.

A comissão então continuou a apuração, mas sem poder recomendar a cassação do mandato. O cenário mudou em 27 de maio, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou a decisão de primeira instância e devolveu ao Legislativo municipal a possibilidade de analisar a conduta do vereador e eventualmente recomendar sua cassação.

Com a retomada integral dos trabalhos, a Procuradoria da Câmara recalculou os prazos processuais e fixou o encerramento dos trabalhos para 29 de junho.

Ao longo da instrução, seis pessoas, além do próprio vereador, foram intimadas a prestar esclarecimentos. A pedido do próprio parlamentar, as três testemunhas de defesa inicialmente arroladas foram dispensadas de prestar depoimento à comissão.

Um dos principais entraves dessa fase foi a ausência reiterada do empresário Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior, proprietário do imóvel apontado pelo vereador como residência na capital. Considerado peça-chave do caso, ele foi intimado três vezes pela comissão, mas não compareceu a nenhuma das convocações. Em depoimento prestado anteriormente à Polícia Federal, Grijalva afirmou que havia “cedido o endereço apenas para recebimento de correspondências”.

Na semana passada, a presidente estadual do Podemos em Minas Gerais, Nely Aquino, afirmou aos membros da comissão que a legenda encontrou dificuldades para entregar materiais ao então candidato durante a campanha. As correspondências precisaram ser retiradas pela equipe do vereador porque não foi possível localizá-lo no endereço informado. "Não conseguimos entregar no domicílio indicado", afirmou.

Investigação

Ganem já teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, em primeira instância, após ação do Ministério Público. A decisão, a qual ainda cabe recurso, razão pela qual o parlamentar permanece no exercício do cargo, também declarou sua inelegibilidade por 8 anos. A eventual perda do mandato e a anulação dos votos recebidos pelo parlamentar só terão efeito após decisão definitiva da Justiça Eleitoral.

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A Polícia Federal também concluiu investigação sobre o caso e encaminhou relatório à Justiça com o indiciamento do vereador por falsa declaração de domicílio eleitoral. Laudo elaborado em abril apontou que Ganem “nunca residiu ou sequer pernoitou” no imóvel apresentado à Justiça Eleitoral. Segundo os investigadores, o vereador utilizou “indevidamente endereço alheio com a finalidade de atender requisito de elegibilidade”.