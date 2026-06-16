Homem que alugou imóvel para Ganem falta novamente a depoimento na CMBH

O empresário que alugou um imóvel apontado como residência do vereador Lucas Ganem (MDB) voltou a faltar, nesta terça-feira (16/6), ao depoimento na Comissão Processante da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), que apura suspeita de fraude no domicílio eleitoral do parlamentar, eleito vereador nas eleições de 2024.

Considerado peça-chave no caso, Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior não compareceu à oitiva mesmo após ter sido intimado por três vezes pelo colegiado. Ele é proprietário da casa na Região da Pampulha, na capital, indicada por Ganem no registro de candidatura nas eleições de 2024.

Com atuação política e família em São Paulo, o vereador é acusado de fraude ao domicílio eleitoral e falsidade ideológica. As investigações apontam que ele teria simulado residência na capital mineira ao informar um endereço falso para poder disputar as eleições municipais de 2024, mesmo sem possuir vínculos efetivos com a cidade.

A legislação eleitoral exige que candidatos tenham domicílio no município ao menos um ano antes do pleito.

Em depoimento anterior à Polícia Federal (PF), Grijalva afirmou ter cedido o endereço apenas para recebimento de correspondências. A ausência desta terça também não foi justificada. A esposa dele, Fernanda Fraga Nogueira Duarte, convocada anteriormente, também não compareceu.

Na mesma sessão, a comissão ouviu o advogado Guilherme Augusto Soares, autor da denúncia que deu origem ao processo, que pode resultar em sua cassação. Em seu depoimento, o advogado sustenta que Ganem declarou vínculo eleitoral inexistente com Belo Horizonte para disputar o pleito.

De acordo com o denunciante, o vereador informou residência na capital mineira em fevereiro de 2024 sem possuir laços efetivos com a cidade. “Ele não tinha nenhum vínculo com Belo Horizonte. Entendemos que houve falsidade na declaração para viabilizar a candidatura”, disse.

Soares também mencionou investigações da PF e do Ministério Público que, segundo ele, apontariam indícios de atuação coordenada da família Ganem em diferentes cidades, com candidaturas estruturadas a partir de outros estados.

Durante a oitiva, o relator do processo, vereador Edmar Branco (PCdoB), citou ainda relatórios de gastos de assessores do gabinete, que indicariam uso predominante de benefícios em cidades paulistas. Para o advogado, a informação reforça a hipótese de que a base operacional do mandato de Ganem não estaria em Belo Horizonte.

O vereador nega irregularidades. Em depoimento anterior à comissão, afirmou que passou a residir oficialmente na capital mineira apenas após ser eleito, em novembro de 2024.

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A comissão volta a se reunir nesta quarta-feira (17/6), às 9h30, quando está prevista nova oitiva de Ganem. Após o encerramento da fase de instrução, o relator deverá elaborar parecer que será submetido ao plenário da Câmara Municipal.