Rubão deixa secretaria e assume vaga de Ganem na Câmara de BH

O ex-vereador Rubão (Podemos) deixou a secretaria de Esportes da Prefeitura de Belo Horizonte e vai voltar a assumir uma cadeira na Câmara Municipal na vaga de Lucas Ganem (Podemos), que pediu licença do cargo enquanto tem a cassação analisada pela Casa.

Rubem Rodrigues de Oliveira Júnior, mais conhecido como Rubão, era o primeiro suplente do partido e foi o responsável pela denúncia que moveu a investigação contra Ganem. Ele teve a exoneração da secretaria publicada nesta terça-feira (6/1) no Diário Oficial do Município (DOM). Ainda hoje, às 14h, Rubão toma posse como vereador em cerimônia no Salão Nobre da Câmara Municipal.

"É um momento maravilhoso voltar para a Câmara, embora a secretaria tenha me feito muito bem. Trabalhei 23 anos na imprensa esportiva, cobri Copa do Mundo, Olimpíadas… E sou muito grato pela indicação do Marcelo Aro e pela oportunidade que o Álvaro Damião me deu de trabalhar na secretaria de Esportes" disse Rubão, ao Estado de Minas.



Ele disse que tem que "honrar" os quase 8 mil votos que recebeu nas eleições municipais de 2024 e explicou a alegria com a oportunidade: "Como vereador, a gente trabalha diretamente em prol de melhorias para a cidade, comunidade e região".

O substituto do vereador na secretaria de Esportes ainda não foi definido, mas Bernardo Correia, secretário adjunto da pasta, é apontado como principal nome para o cargo. A prefeitura deve aguardar a decisão final sobre a cassação para promover uma mudança definitiva.

Rubão ainda relatou que Damião "agradeceu pelo excelente trabalho" e deixou a pasta à disposição, caso a cassação de Ganem não seja confirmada e ele tenha que deixar a Câmara.

Lucas Ganem de licença

A Justiça Eleitoral determinou a cassação do mandato de Lucas Ganem após concluir que o vereador fraudou a transferência de domicílio para Belo Horizonte. O endereço informado por ele, no bairro Trevo, na região da Pampulha, era falso. De acordo com relatório da Polícia Federal, citado na sentença, a moradora do imóvel afirmou desconhecer Lucas Ganem e garantiu que ele jamais morou ali.

Agora, a Câmara de BH lida internamente com o caso. Nesta quinta-feira (8), ocorre a primeira sessão da Comissão Processante que vai conduzir a investigação administrativa e definir o ritmo e o alcance das diligências que podem culminar na perda definitiva do mandato. Com a instalação oficial da comissão, passa a contar o prazo de até 90 dias para a conclusão do processo.

Diante da apuração, Ganem pediu licença do cargo por 121 dias.

