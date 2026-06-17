Gabriel Azevedo promete ter Marcos Lisboa como secretário da Fazenda

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Gabriel Azevedo (MDB) anunciou nesta quarta-feira (17/6) que terá o economista Marcos Lisboa como secretário da Fazenda caso seja eleito.

O comunicado veio após a revista britânica The Economist publicar uma reportagem sobre o estado crítico das finanças mineiras, apontando Minas Gerais como um espelho da crise fiscal brasileira.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Gabriel Azevedo citou a matéria britânica e mostrou preocupação com o impacto da situação econômica no mandato do próximo governador, cobrando que os demais pré-candidatos antecipem seus planos.

“Eu pergunto aos pré-candidatos: qual é o economista de vocês? Eu já escolhi o meu: Marcos Lisboa. Agora, respondam qual é o plano para crescimento, dívida, investimento, previdência e serviço público”, questionou.

Entre os problemas do estado, estão em destaque a dívida com a União de cerca de R$ 200 bilhões e um rombo anual de aproximadamente R$ 19 bilhões na previdência dos servidores públicos estaduais.

“A Secretaria da Fazenda de Minas Gerais não é um departamento qualquer. Ela cuida da arrecadação, fiscalização e inteligência fiscal que sustentam as políticas públicas. Para além dos números ruins, a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais merece um respeito maior do que está tendo”, completou.

Marcos Lisboa

Carioca, Lisboa é doutor em economia pela Universidade da Pensilvânia. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda durante o primeiro governo Lula (PT), entre 2003 e 2005.

No setor privado, foi diretor-executivo e vice-presidente do Itaú Unibanco. Também presidiu o Insper, faculdade em São Paulo, por 10 anos. Ele é colunista da Folha de S. Paulo.

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Segundo nota divulgada por Gabriel Azevedo, Lisboa já o assessorava na construção de propostas para Minas na pré-candidatura.