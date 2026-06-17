Trump confunde Flávio com Eduardo Bolsonaro: 'Ouvi que querem prendê-lo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confundiu os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro após receber a notícia de que o segundo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação na tentativa de interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista coletiva após a cúpula de líderes do G7 em Évian-les-Bains, na França, respondeu sobre a interação no evento com o presidente Lula (PT), com quem disse ter “passado bastante tempo”, mas não deu detalhes sobre a conversa.

Trump confunde Flávio e Eduardo

Na sequência, Trump criticou o Brasil: "Tornou-se um país um pouco complicado, não é? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente". Então, confundiu os irmãos Bolsonaro.

"Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele [Lula] e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, ou querem prender ele", disse.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, não é alvo de condenação do STF, diferente do irmão, o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

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Os dois, se encontraram com Trump na Casa Branca há menos de um mês.

