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Trump confunde Flávio com Eduardo Bolsonaro: 'Ouvi que querem prendê-lo'

Irmãos '01' e '03' estiveram com o presidente americano na Casa Branca há menos de um mês

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
17/06/2026 17:29

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Flávio, Eduardo e Paulo Nogueira tiraram foto com Donald Trump
Flávio, Eduardo e Paulo Nogueira tiraram foto com Donald Trump em 26 de maio crédito: Divulgação/Flávio Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confundiu os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro após receber a notícia de que o segundo foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação na tentativa de interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Em entrevista coletiva após a cúpula de líderes do G7 em Évian-les-Bains, na França, respondeu sobre a interação no evento com o presidente Lula (PT), com quem disse ter “passado bastante tempo”, mas não deu detalhes sobre a conversa.

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Trump confunde Flávio e Eduardo

Na sequência, Trump criticou o Brasil: "Tornou-se um país um pouco complicado, não é? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente". Então, confundiu os irmãos Bolsonaro.

"Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele [Lula] e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, ou querem prender ele", disse.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, não é alvo de condenação do STF, diferente do irmão, o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

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Os dois, se encontraram com Trump na Casa Branca há menos de um mês.

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