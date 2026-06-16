Eduardo Bolsonaro é condenado a quatro anos de prisão por lobby nos EUA

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta terça-feira (16/6), o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por sua tentativa de promover sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, para que Washington interferisse em favor de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no julgamento por tentativa de golpe de estado.

Jair Bolsonaro foi condenado em 2025 a 27 anos de prisão por tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022 para o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

A sentença, que ainda pode ser apelada, fixa quatro anos e dois meses de prisão em regime inicial semiaberto para Eduardo Bolsonaro, acusado de "coação" contra o STF por meio de articulações junto ao governo de Donald Trump para que pressionasse em favor de seu pai.

"Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país", disse o ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes.

O STF condenou o ex-deputado, de 41 anos, em meio à tensão entre Washington e Brasília após um encontro em maio entre Trump e o senador Flávio Bolsonaro, também filho do ex-presidente e principal adversário de Lula nas eleições presidenciais de outubro.

Quatro ministros do Supremo acolheram o argumento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que atribuiu a Eduardo Bolsonaro o crime de ameaçar autoridades judiciais e de outros poderes ao dizer que conseguiria das autoridades americanas sanções se o processo não terminasse conforme o desejado por seu pai. O ex-deputado também ficará inelegível para cargos públicos por oito anos após o cumprimento da pena.

Sua condenação "é mais uma demonstração de que a oposição neste país está sendo caçada, uma a uma", afirmou no X o líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante.

Relação de altos e baixos

O filho do ex-presidente se reuniu com autoridades do governo Trump e articulou com redes políticas conservadoras nos Estados Unidos para obter apoio para seu pai. Esse lobby foi eficaz no início: Washington impôs em 2025 tarifas punitivas de 40% sobre produtos brasileiros, depois que Trump qualificou como "caça às bruxas" o julgamento de seu aliado político Jair Bolsonaro.

Após uma aproximação entre Lula e Trump, boa parte dessas tarifas foi retirada, assim como sanções financeiras que Washington havia imposto ao ministro Moraes a pedido de Eduardo Bolsonaro. Desde então, a relação bilateral entre os dois governos voltou a se deteriorar.

Os Estados Unidos ameaçaram neste mês impor novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros, por supostas práticas comerciais desleais. Também designaram como terroristas os dois maiores grupos criminosos do Brasil — o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) —, apesar da oposição de Lula. Ambos os anúncios foram feitos dias depois de Trump receber Flávio Bolsonaro na Casa Branca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eduardo Bolsonaro perdeu seu mandato em dezembro, após se ausentar da Câmara por vários meses. Jair Bolsonaro cumpre pena em prisão domiciliar em Brasília, graças a uma autorização temporária por motivos de saúde.