No G7, Lula compara Trump com imperador e critica: 'Fala muito, ouve pouco’

O presidente Lula (PT) criticou a postura do chefe de Estado dos Estados Unidos, Donald Trump, em negociações, em meio à tentativa brasileira de evitar a imposição de um novo tarifaço.

O petista participou de encontro da cúpula de líderes do G7 em Évian-les-Bains, na França. Após o evento, concedeu entrevista coletiva e foi questionado se conversou com Trump sobre o tarifaço.

Lula disse que nesses encontros não há tempo para conversar com todos os líderes e relatou não ter pedido uma reunião bilateral com o presidente americano.

“Eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador”, afirmou.

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa, estão em diálogo com a equipe de Trump em busca de um acordo, segundo Lula.

Trump 'fala muito e ouve pouco'

Lula afirmou ter entregado um documento “para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado”. No mês passado, os EUA passaram a classificar o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

“Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar, porque o presidente Trump fala muito e ouve pouco”, disparou o petista.

Os documentos entregues por Lula abordam a relação comercial entre os dois países, as facções criminosas que agem no país e também citam a questão das terras raras brasileiras e a questão do Irã, segundo relatou o presidente.

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“Entreguei para ele, inclusive, um quarto documento: o acordo que nós fizemos com o Irã em 2010, entre Turquia e Brasil, que, se ele tivesse aceito o nosso acordo, não precisaria ter matado o Qasem Soleimani, não precisaria ter bombardeado o Irã. Então, entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei”, completou.

