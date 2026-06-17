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ÁUDIO VAZADO

Lula no G7: "Nunca fui esquerdista, o mundo não é de esquerda"

Fala do presidente foi captada em conversa com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, e a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva

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Repórter
17/06/2026 13:37

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Presidente Lula concorrerá ao 4º mandado
Áudio vazado do presidente Lula nos corredores do G7, na França, está sendo amplamente reproduzido crédito: Agência Brasil/Divullgação

Em conversa vazada pelos microfones durante a chegada dos líderes mundiais para a reunião do G7, nesta quarta-feira (17/6), na França, chamou a atenção a fala do presidente Lula dizendo que nunca foi esquerdista.

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Os interlocutores do presidente brasileiro eram o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, e a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.


Enquanto falava da participação de nomes de direita e esquerda em países como os Estados Unidos, Reino Unido e França, Lula concluiu que a esquerda ficou menos tempo no poder, o que prova que o mundo não é de esquerda: ”O mundo é do caminho do meio. Essa é a verdade".

Em seguida, Georgieva comentou que, quando Lula foi presidente pela primeira vez, todos esperavam que ele fosse um esquerdista, mas ele não foi.

Foi quando Lula devolveu: “Mas eu nunca fui esquerdista”.

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E seguiu: “Eu era um dirigente sindical que tinha uma belíssima relação com o sindicalismo alemão, tinha uma relação com o sindicalismo italiano, com a UGT espanhola. Em 1980, eu tinha um congresso na Rússia em que fui convidado e não fui porque estava condenado pela Lei de Segurança Nacional. Fiz uma viagem pela Europa angariando solidariedade e passei a ser tratado como anticomunista."

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