Condenado pelo STF, Eduardo Bolsonaro diz que vai recorrer a Trump

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que pretende levar ao governo americano a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de condená-lo por tentativa de promover sanções dos Estados Unidos contra o Brasil durante o julgamento do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de estado.

A declaração foi dada nessa terça-feira (16/6) ao Metrópoles: "Levarei à Casa Branca, ao State Department, ao Congresso americano. Falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso é uma afronta ao governo dos americanos".

Eduardo segue citando o posicionamento de outros países sobre o caso: "Será que realmente só o Brasil está certo? Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, todo mundo errado? Ou mesmo a Polônia, onde o jornalista Didi conseguiu asilo?".

O ex-deputado federal concluiu dizendo que o Brasil precisa "virar essa página" elegendo um novo governo e um novo Congresso para "segurar o STF perseguidor".

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Mesmo com o mandato cassado, Eduardo declarou que pretende voltar para o país para ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.



Na decisão da Primeira Turma do STF, nessa terça-feira, Eduardo Bolsonaro foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de 50 dias-multa, da perda do cargo de escrivão da Polícia Federal e de ficar inelegível por oito anos.

