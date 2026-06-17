Tarcísio sobre condenação de Eduardo Bolsonaro: 'Injusta'

FOLHAPRESS - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), chamou de injusta a condenação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelo crime de coação no curso do processo.

A decisão foi tomada nessa terça-feira (16/6) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou ao ex-deputado pena de quatro anos e dois meses de prisão em regime inicialmente semiaberto.

Ele foi acusado de articular junto a autoridades e aliados do governo dos Estados Unidos a adoção de sanções contra ministros do Supremo e medidas econômicas contra o Brasil como forma de pressionar a corte no caso da trama golpista.

Com a condenação, o ex-parlamentar se torna "ficha suja" e ficará impedido de disputar as eleições por até oito anos. Eduardo também deverá pagar multa equivalente a cerca de R$ 150 mil e perderá o cargo de escrivão da Polícia Federal, do qual está afastado.

"Eu faço meus os argumentos que a defesa apresentou, então acho que a condenação foi injusta e não prejudica em nada o transcurso da eleição do nosso grupo, a eleição do Flávio [Bolsonaro], a eleição dos nossos senadores aqui", declarou Tarcísio após evento em que anunciou investimentos na área de segurança pública.

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Em nota divulgada nessa terça, Eduardo, que mora nos EUA desde fevereiro de 2025, criticou o ministro do STF Alexandre de Moraes e disse que não foi respeitado o devido processo legal. Ele afirmou que deveria ter sido notificado por carta rogatória, mesmo argumento usado pela Defensoria Pública da União (DPU) para tentar a anulação do caso.