PT descarta aliança com Kalil

A pré-candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) ao governo de Minas Gerais inviabiliza, neste momento, uma aliança com o PT, afirmou o presidente nacional do partido, Edinho Silva. Segundo ele, o próprio movimento de Kalil de se lançar candidato impede a construção de uma composição mais ampla.

“O Kalil quer construir a candidatura dele ao governo, no momento que ele se coloca como candidato ao governo, ele interdita composições, ele interdita outras alianças, é natural, nós respeitamos. O Kalil teve um bom desempenho em 22 (2022) ao governo do estado, nós respeitamos a posição dele e nós vamos nos encontrar com certeza no segundo turno”, disse o dirigente petista em entrevista nesta terça-feira (16/6), durante lançamento do movimento Brasil Competitivo, em Brasília.

O presidente do PT também vinculou a impossibilidade de acordo com Kalil à necessidade de manter abertas as negociações com partidos que integram a base nacional do governo Luiz Inácio Lula da Silva, como PSB, PCdoB, PV, Rede e PSOL. O partido busca no estado, segundo maior colégio eleitoral do país, um palanque para Lula, após a desistência do senador Rodrigo Pacheco (PSB) em entrar na disputa com o apoio do petista.

"Mas nesse momento, quando ele (Kalil) se lança, ele impede que a gente continue dialogando com o PSB, que a gente continue dialogando com o PCdoB, com o PV, com a Rede, com o PSOL. E não com os partidos que fazem parte da nossa coligação nacional", afirmou Edinho Silva.

Mesmo assim, o dirigente petista disse que a sigla continuará dialogando com lideranças locais, incluindo o MDB, para montar um palanque competitivo para o presidente Lula no estado e assegurou que a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) será a candidata do partido ao Senado

“Nós vamos dialogar com várias lideranças em Minas Gerais, inclusive com o MDB. A Marília é candidata ao Senado, está definido e temos muita convicção que ela, em 27, será senadora da República”, afirmou.

O candidato do MDB ao governo de Minas e ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo busca apoio do partido para a disputa em Minas. O nome do emedebista também é defendido por Marília, que vem sendo pressionada pela legenda para se lançar candidata.

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Recentemente, Gabriel se reuniu em Brasília com Edinho e o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), para tratar da disputa pelo governo e de uma possível composição. Segundo Edinho, a decisão do pedetista fecha portas para acordos neste primeiro momento.