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Moraes manda Bolsonaro explicar arma de fogo apreendida em blitz

A Polícia Militar recolheu pistola 9 mm em posse de agente do GSI em Taguatinga. Armamento estava registrado em nome do ex-presidente

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Renato Souza - Correio Braziliense
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Renato Souza - Correio Braziliense
Repórter
16/06/2026 15:20

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Moraes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Moraes exige explicações de Bolsonaro no caso da arma apreendida crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique a presença de uma arma de fogo que estava em nome dele e foi apreendida com um servidor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) em uma blitz no Pistão Norte, em Taguatinga (DF). O agente foi abordado pela Polícia Militar e afirmou, na delegacia, que a pistola pertence a Bolsonaro.

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O ex-presidente cumpre prisão domiciliar em razão de problemas de saúde e está sob uma série de medidas cautelares. Condenado a 27 anos e três meses por golpe de Estado e outros crimes, o ex-chefe do Executivo pode retornar para a prisão em regime fechado em unidade penitenciária caso descumpra alguma das regras impostas.

A arma, uma pistola Glock, 9 mm, estava em posse do servidor Estácio Leite da Silva. Na delegacia, o policial militar relatou a situação.

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"No momento da abordagem, percebi uma pistola no assoalho do carro. O motorista, de forma repentina, fechou o vidro do veículo. Diante disso, abri a porta do condutor e recolhi a arma. Solicitei que ele encostasse o veículo no acostamento, ocasião em que desceu e declarou ser integrante do GSI, afirmando que trabalhava com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Solicitei os documentos do veículo e a funcional do abordado para verificar a autenticidade das informações. Após análise, constatei que realmente se tratava de servidor do GSI e que o veículo era oficial da presidência da República", destaca.

O homem afirmou que a arma pertence a Bolsonaro, apresentou defeito e foi retirada da casa do ex-presidente para manutenção. Na decisão, Moraes destaca que Bolsonaro mantinha uma arma de fogo em casa, com carregador sobressalente, e determina que a defesa se manifeste sobre o caso, apresentando explicações. A manifestação deve ser imediata.

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O magistrado também mandou o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o tenente-coronel Allenson Nascimento, explicar se está vistoriando todos os veículos que entram e saem da casa de Bolsonaro, como foi determinado pelo Supremo. O batalhão é o responsável pela fiscalização do cumprimento de medidas cautelares.

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