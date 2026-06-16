Assine
overlay
Início Política
TRAMITAÇÃO

Escala 6x1: Governo toma decisão súbita e retira urgência de projeto

Na prática, a retirada da urgência constitucional permite que a Câmara retome outras votações

Publicidade
Carregando...
CS
CAIO SPECHOTO
AT
AUGUSTO TENÓRIO E RAPHAEL DI CUNTO
CS
CAIO SPECHOTO
Repórter
AT
AUGUSTO TENÓRIO E RAPHAEL DI CUNTO
Repórter
16/06/2026 13:27

compartilhe

SIGA
×
Hugo Motta com Lula: presidente da Câmara quer virar a chave ao aprovar projeto de interesse do governo federal
Hugo Motta com Lula: presidente da Câmara quer virar a chave ao aprovar projeto de interesse do governo federal crédito: EVARISTO SÁ/AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) decidiu retirar nesta terça-feira (16/6) a urgência constitucional do projeto de lei que regula o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), havia pautado a votação do texto para esta terça, mas numa versão que repete a PEC (proposta de emenda à Constituição) que reduz a carga horária semanal, já aprovada pela Casa em maio.

Na prática, a retirada da urgência constitucional permite que a Câmara retome outras votações. A decisão do governo visa preservar o texto original da proposta, e serve como um gesto a Motta. O deputado ficou incomodado com o bloqueio a votações da Casa, mesmo sendo ele um dos fiadores da redução da escala de trabalho.

Leia Mais

A decisão foi comunicada ao chefe da Câmara e ao relator do projeto, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA). Motta deve retirar o texto do Executivo da agenda de votação.

Projetos de lei com urgência constitucional podem ser enviados pelo presidente da República. Propostas desse tipo precisam ser votadas em até 45 dias na Câmara, e mais 45 dias no Senado. Caso contrário, ele impede a votação de outros projetos de lei no plenário da Casa onde o texto tramita.

Originalmente, a proposta foi enviada pelo governo Lula para efetivamente acabar com a escala 6x1, mas Motta decidiu que o tema deveria ser discutido em uma PEC. A emenda constitucional agora tramita no Senado, onde aguarda movimentação de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O Palácio do Planalto decidiu, então, manter a urgência do projeto, para que ele fosse usado para adequar a legislação à alteração constitucional e regulamentar o tratamento de categorias e jornadas específicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por isso, Motta decidiu nomear Prates como relator do projeto de lei para driblar a estratégia do governo. A orientação foi reproduzir o mesmo conteúdo da PEC para aprovar novamente o tema e jogar o assunto para o Senado, retomando a agenda de votações.

Tópicos relacionados:

6x1 economia escala-6x1 fim-da-escala-6x fim-da-escala-6x1 hugo-motta lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay