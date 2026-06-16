Flávio lança deputado do Rio, amigo de Bolsonaro, ao Senado de Roraima
Deputado conhecido como Hélio Negão foi escolhido para disputar vaga no Senado após orientação de Jair Bolsonaro para transferir seu domicílio eleitoral do Rio
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, oficializou o apoio ao deputado federal Hélio Lopes (PL-RR), conhecido nacionalmente como Hélio Negão, para disputar uma vaga no Senado por Roraima nas eleições deste ano. O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais e encerra, ao menos por ora, uma disputa interna entre os bolsonaristas em torno da composição da chapa no estado.
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Ao apresentar o parlamentar como pré-candidato, Flávio destacou a relação de confiança construída entre Hélio Lopes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No vídeo, o senador classificou o deputado como "alguém da nossa total confiança" e um "fiel escudeiro do presidente Bolsonaro".
A escolha de Hélio Lopes tem origem em uma articulação conduzida pelo próprio ex-presidente. Segundo o parlamentar, foi Jair Bolsonaro quem o orientou a transferir seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Roraima com o objetivo de fortalecer o projeto político do grupo no estado. Na gravação divulgada por Flávio, Lopes afirma que a mudança foi feita para ajudar o senador e agradece a confiança depositada nele.
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“Recebo com muita honra essa missão. Sei da responsabilidade que acompanha essa indicação do meu irmão Jair Bolsonaro e do compromisso que ela representa com milhões de brasileiros que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Estou pronto para esse desafio, para lutar por Roraima e por um Brasil mais justo, seguro e próspero, onde a liberdade seja respeitada e a vontade do povo seja sempre ouvida”, escreveu o deputado em uma publicação nas redes sociais.
Resistência
A indicação, entretanto, não ocorreu sem resistência. O diretório estadual do PL em Roraima divulgou uma nota pública afirmando que a transferência do título eleitoral de Hélio Lopes não havia sido comunicada previamente às lideranças locais. O texto ressalta a necessidade de representantes com vínculos consolidados com o estado e defendeu o protagonismo de nomes que já atuam na política roraimense.
"Roraima exige representação construída com conhecimento de sua dinâmica política, social e econômica, com vínculo efetivo com sua população, respeitando lideranças locais e a sociedade roraimense, trabalho já em curso", afirmou o diretório.
A reação expôs divergências internas no partido e evidenciou o peso das decisões tomadas diretamente pelo núcleo bolsonarista nacional, frequentemente acima das articulações conduzidas pelas estruturas estaduais da legenda.
Figurinha carimbada do bolsonarismo, Hélio Lopes ganhou projeção nacional durante o governo Jair Bolsonaro, aparecendo com frequência ao lado do então presidente em agendas oficiais e eventos políticos. Em 2022, foi o décimo deputado federal mais votado do Rio de Janeiro e adotou o nome Hélio Bolsonaro durante a campanha eleitoral.
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Negro e um dos mais fiéis aliados de Bolsonaro, Lopes também se tornou conhecido por confrontar movimentos sociais e por atuar na defesa do ex-presidente diante de acusações de racismo. Ao celebrar sua eleição para a Câmara dos Deputados, afirmou que o fato de ter sido um dos candidatos mais votados do estado serviria como resposta às críticas dirigidas ao então chefe do Executivo.