Flávio lança deputado do Rio, amigo de Bolsonaro, ao Senado de Roraima

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, oficializou o apoio ao deputado federal Hélio Lopes (PL-RR), conhecido nacionalmente como Hélio Negão, para disputar uma vaga no Senado por Roraima nas eleições deste ano. O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais e encerra, ao menos por ora, uma disputa interna entre os bolsonaristas em torno da composição da chapa no estado.

Ao apresentar o parlamentar como pré-candidato, Flávio destacou a relação de confiança construída entre Hélio Lopes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No vídeo, o senador classificou o deputado como "alguém da nossa total confiança" e um "fiel escudeiro do presidente Bolsonaro".

A escolha de Hélio Lopes tem origem em uma articulação conduzida pelo próprio ex-presidente. Segundo o parlamentar, foi Jair Bolsonaro quem o orientou a transferir seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Roraima com o objetivo de fortalecer o projeto político do grupo no estado. Na gravação divulgada por Flávio, Lopes afirma que a mudança foi feita para ajudar o senador e agradece a confiança depositada nele.

“Recebo com muita honra essa missão. Sei da responsabilidade que acompanha essa indicação do meu irmão Jair Bolsonaro e do compromisso que ela representa com milhões de brasileiros que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Estou pronto para esse desafio, para lutar por Roraima e por um Brasil mais justo, seguro e próspero, onde a liberdade seja respeitada e a vontade do povo seja sempre ouvida”, escreveu o deputado em uma publicação nas redes sociais.

Resistência

A indicação, entretanto, não ocorreu sem resistência. O diretório estadual do PL em Roraima divulgou uma nota pública afirmando que a transferência do título eleitoral de Hélio Lopes não havia sido comunicada previamente às lideranças locais. O texto ressalta a necessidade de representantes com vínculos consolidados com o estado e defendeu o protagonismo de nomes que já atuam na política roraimense.

"Roraima exige representação construída com conhecimento de sua dinâmica política, social e econômica, com vínculo efetivo com sua população, respeitando lideranças locais e a sociedade roraimense, trabalho já em curso", afirmou o diretório.

A reação expôs divergências internas no partido e evidenciou o peso das decisões tomadas diretamente pelo núcleo bolsonarista nacional, frequentemente acima das articulações conduzidas pelas estruturas estaduais da legenda.

Figurinha carimbada do bolsonarismo, Hélio Lopes ganhou projeção nacional durante o governo Jair Bolsonaro, aparecendo com frequência ao lado do então presidente em agendas oficiais e eventos políticos. Em 2022, foi o décimo deputado federal mais votado do Rio de Janeiro e adotou o nome Hélio Bolsonaro durante a campanha eleitoral.

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Negro e um dos mais fiéis aliados de Bolsonaro, Lopes também se tornou conhecido por confrontar movimentos sociais e por atuar na defesa do ex-presidente diante de acusações de racismo. Ao celebrar sua eleição para a Câmara dos Deputados, afirmou que o fato de ter sido um dos candidatos mais votados do estado serviria como resposta às críticas dirigidas ao então chefe do Executivo.