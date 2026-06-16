Eleição pode ser definida no primeiro turno, aponta CNT/MDA

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A possibilidade de a eleição presidencial ser definida já no primeiro turno ganhou força após a divulgação da rodada da pesquisa CNT/MDA nesta terça-feira (16/6). O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41,8% das intenções de voto, enquanto todos os demais adversários somados alcançam 43%. Considerando apenas os votos válidos, Lula aparece a apenas 1,2 ponto percentual da marca necessária para vencer a disputa sem a necessidade de um segundo turno.

O cenário representa um avanço significativo para o petista em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em abril. Na ocasião, Lula registrava 39,2% das intenções de voto no primeiro turno. Agora, além de crescer 2,6 pontos percentuais, ele amplia sua distância para o principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro, que caiu de 30,2% para 28,2%.

A diferença entre os dois passou de nove para quase 14 pontos percentuais em apenas dois meses. O resultado reforça a consolidação da liderança do presidente em um cenário fragmentado, no qual nenhum outro pré-candidato consegue ultrapassar a barreira dos 5%.

Atrás de Lula e Flávio aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 4%, seguido pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, com 2,8%, e pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, com 2,3%. Também foram citados Renan Santos, com 2%, e o escritor Augusto Cury, com 1,8%.

Embora não tenha manifestado intenção de concorrer à presidência, o ex-presidente Michel Temer foi testado pela pesquisa. O nome, porém, não empolgou os entrevistados e terminou com 1,9% das intenções de voto. Vice de Dilma Rousseff (PT) entre 2011 e 2016, ele chegou ao comando do país após o controverso impeachment da petista.

Ao contrário, ao medir a rejeição dos nomes colocados, o levantamento apontou que Temer lidera nesse quesito, com 64,2% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Flávio Bolsonaro aparece em seguida, com rejeição de 56,5%, enquanto Lula registra 45,7%. Caiado tem 33,5%; Zema, 35,8%; Renan Santos, 31%; Augusto Cury, 27,5%; e Joaquim Barbosa, 30,5%.

Os votos brancos e nulos somam 7%, enquanto 7,9% dos entrevistados se declararam indecisos.

Segundo turno

O desempenho de Lula também melhorou de forma expressiva nos cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa direta contra Flávio Bolsonaro, o presidente alcança 49,3% das intenções de voto, contra 36,8% do senador. A vantagem de 12,5 pontos percentuais é mais do que o dobro da registrada em abril, quando a diferença era de apenas 4,7 pontos.

A CNT/MDA também simulou confrontos entre Lula e outros possíveis candidatos. Em todos os cenários, o presidente aparece em posição confortável. Contra Caiado, venceria por 48,4% a 32,2%. Diante de Zema, o placar seria de 48,8% a 31,6%. Já frente a Renan Santos, Lula alcançaria 49,3%, ante 28% do dirigente do MBL. Contra Joaquim Barbosa, Augusto Cury e Michel Temer, as vantagens também permanecem amplas.

Os números coincidem com uma melhora na avaliação do governo federal. Segundo a pesquisa, 35,3% dos entrevistados classificam a gestão Lula como boa ou ótima, acima dos 32,1% registrados em abril. Já a avaliação negativa caiu de 37,2% para 34,3%. Outros 29,2% consideram o governo regular.

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A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 eleitores entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04256/2026.