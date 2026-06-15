Pesquisa Nexus: aprovação de Lula supera desaprovação pela primeira vez
Levantamento aponta que governo inverte curva de popularidade; melhora impulsiona presidente e amplia sua vantagem na disputa de segundo turno
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A aprovação do governo Lula superou a desaprovação pela primeira vez desde o início do terceiro mandato. Segundo a pesquisa Nexus/BTG Pactual de junho de 2026, 48% dos eleitores aprovam a gestão, enquanto 47% a desaprovam.
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A virada consolida uma tendência de melhora para o governo. Em março, a aprovação era de 45% e a desaprovação, de 51%. Desde então, a percepção positiva cresceu três pontos percentuais, invertendo a curva de popularidade.
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Aprovação do Governo Lula supera reprovação pela primeira vez
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Essa melhora se reflete diretamente no cenário eleitoral. Em uma simulação de segundo turno, Lula ampliou sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro para seis pontos, marcando 49% contra 43%. Esta é a maior diferença registrada na série histórica do levantamento.
Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, afirma que a melhora de Lula está associada ao aumento da aprovação de seu governo, que pela primeira vez tem saldo positivo. "Na disputa de 2º turno contra Flávio Bolsonaro, o presidente passa a liderar fora da margem de erro pela primeira vez", disse.
A avaliação do governo também apresentou evolução. A parcela que considera a gestão ótima ou boa subiu de 35% em março para 38% em junho. Já a avaliação ruim ou péssima caiu de 44% para 41% no mesmo período. Outros 21% a consideram regular.
Onde a aprovação é maior
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Nordeste: 65%
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Renda até 1 salário mínimo: 61%
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Ensino fundamental: 61%
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Mulheres: 53%
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60 anos ou mais: 55%
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Sem religião: 58%
Onde a desaprovação domina
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Sul: 59%
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Evangélicos: 61%
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Ensino superior: 54%
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Homens: 53%
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Renda acima de 5 salários mínimos: 56%
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25 a 40 anos: 53%
Entre os jovens de 16 a 24 anos, a aprovação do governo é de 49%, acima da média nacional, enquanto a desaprovação é de 45%. Este grupo é visto como um eleitorado disputado por ambos os campos políticos.
O potencial de voto de Lula, que soma eleitores decididos e aqueles que poderiam votar nele, cresceu de 50% para 52%. No mesmo período, o potencial de Flávio Bolsonaro recuou de 47% para 45% desde abril.
A pesquisa Nexus/BTG Pactual foi realizada por telefone com 2.017 eleitores entre 12 e 14 de junho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-06645/2026.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.