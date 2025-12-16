Lula tem 49% de desaprovação e 48% de aprovação, mostra Genial/Quaest

A aprovação do governo Lula pelos eleitores brasileiros cresceu um ponto percentual — dentro da margem de erro — entre novembro e dezembro, saindo de 47% para 48%. A desaprovação, numericamente maior, diminuiu também um ponto percentual, de 50% para 49%. Os dados são da pesquisa Genial Quaest divulgada nesta terça-feira, 16.

Entre eleitores que se classificam como lulistas, a aprovação do petista cresceu de 91% para 94% no último mês; na esquerda não lulista, passou de 81% para 87%. Entre os independentes, Lula caiu de 46% para 43%. Na direita não bolsonarista, de 12% para 11% e, entre os bolsonaristas, caiu de 14% para 7%.

A aprovação de Lula caiu no Nordeste, seu principal berço de votos, de 59% para 57%. A maior queda foi no Sul, onde o petista perdeu três pontos percentuais em aprovação, caindo de 61% para 58%. No Sudeste, manteve-se a mesma proporção de novembro: 53%; e apresentou uma melhora no Centro-Oeste e Norte, saindo de 45% para 48% em aprovação.

Lula também perdeu pontos de aprovação entre as mulheres. Em novembro, 51% do eleitorado feminino aprovava o governo do petista, já neste mês, caiu para 49%. O presidente cresceu dois pontos percentuais entre os homens, saindo de 43% para 45%.

Um ponto de atenção ao petista em busca da reeleição é o aumento na desaprovação entre eleitores independentes, ou seja, que não se consideram de direita ou de esquerda. O índice era de 48% em outubro, passou a 52% em novembro e chegou a 54% em dezembro. No Sudeste, região onde estão os três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 53% desaprovam Lula, mesmo número do levantamento anterior.

A Genial/Quaest também mediu avaliações sobre o governo. As negativas se mantiveram em 38% no último mês, enquanto as positivas avançaram de 31% para 34% e as que consideram a gestão Lula como regular recuaram de 28% para 25%.

A Genial Quaest entrevistou 2.004 eleitores a partir de 16 anos entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.