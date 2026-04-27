Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Desaprovação de Lula supera aprovação, aponta BTG/Nexus

Levantamento aponta cenário dividido sobre desempenho do governo, com avaliação negativa em alta

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
27/04/2026 10:29

compartilhe

SIGA
×
Com postura mais pragmática, comando petista Atua para favorecer a reeleição de Lula
Ainda segundo a pesquisa, 14% classificam a gestão como "ótima" e 19% como "boa", somando 33% de avaliação positiva crédito: Ronny Hartmann/AFP

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) supera a aprovação, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27/4). O levantamento mostra que 49% dos eleitores desaprovam a gestão, enquanto 46% aprovam.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os dados mostram estabilidade em relação à rodada anterior, com variações dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Em março, a aprovação era de 45% e a desaprovação 51%.

Ainda segundo a pesquisa, 14% classificam a gestão como “ótima” e 19% como “boa”, somando 33% de avaliação positiva. Por outro lado, 35% consideram o governo “péssimo” e 8% “ruim”, totalizando 43% de avaliação negativa. Outros 23% avaliam como “regular”.

Leia Mais

 

Segmentos

O recorte por perfil do eleitorado revela diferenças significativas. A aprovação do governo é maior entre mulheres (52%) do que entre homens (40%). Por faixa etária, o índice é mais alto entre eleitores com 60 anos ou mais (51%), enquanto fica abaixo da média entre os mais jovens.

Também há variações por renda e escolaridade. Entre eleitores com ensino fundamental, a aprovação chega a 54%, enquanto entre os que têm ensino superior cai para 39%. Já nas faixas de renda mais altas, a desaprovação supera a aprovação, alcançando 57% entre os que ganham mais de cinco salários mínimos.

No recorte regional, o Nordeste concentra os maiores índices de aprovação (55%), enquanto Norte/Centro-Oeste (38%) e Sul (40%) registram patamares mais baixos. No Sudeste, a aprovação (46%) aparece próxima da média nacional, mas ainda abaixo da desaprovação (51%).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de abril, com 2.028 eleitores em todo o país. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01075/2026 e possui margem de erro de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 lula pesquisa-eleitoral

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay