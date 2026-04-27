Desaprovação de Lula supera aprovação, aponta BTG/Nexus

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) supera a aprovação, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (27/4). O levantamento mostra que 49% dos eleitores desaprovam a gestão, enquanto 46% aprovam.

Os dados mostram estabilidade em relação à rodada anterior, com variações dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Em março, a aprovação era de 45% e a desaprovação 51%.

Ainda segundo a pesquisa, 14% classificam a gestão como “ótima” e 19% como “boa”, somando 33% de avaliação positiva. Por outro lado, 35% consideram o governo “péssimo” e 8% “ruim”, totalizando 43% de avaliação negativa. Outros 23% avaliam como “regular”.

Segmentos

O recorte por perfil do eleitorado revela diferenças significativas. A aprovação do governo é maior entre mulheres (52%) do que entre homens (40%). Por faixa etária, o índice é mais alto entre eleitores com 60 anos ou mais (51%), enquanto fica abaixo da média entre os mais jovens.

Também há variações por renda e escolaridade. Entre eleitores com ensino fundamental, a aprovação chega a 54%, enquanto entre os que têm ensino superior cai para 39%. Já nas faixas de renda mais altas, a desaprovação supera a aprovação, alcançando 57% entre os que ganham mais de cinco salários mínimos.

No recorte regional, o Nordeste concentra os maiores índices de aprovação (55%), enquanto Norte/Centro-Oeste (38%) e Sul (40%) registram patamares mais baixos. No Sudeste, a aprovação (46%) aparece próxima da média nacional, mas ainda abaixo da desaprovação (51%).

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Pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de abril, com 2.028 eleitores em todo o país. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01075/2026 e possui margem de erro de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

