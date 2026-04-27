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76% dos eleitores de Zema votariam em Flávio Bolsonaro em 2º turno

Números reforçam entendimento de que o pré-candidato do PL não precisa se preocupar com crescimento do ex-governador de Minas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
27/04/2026 08:22

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76% dos eleitores de Zema votariam em Flávio Bolsonaro em 2º turno
76% dos eleitores de Zema votariam em Flávio Bolsonaro em 2º turno crédito: Fotos: Reprodução/Amado Mundo; Andressa Anholete/Agência Senado

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27, traz um dado que anima a campanha de Flávio Bolsonaro, em meio ao barulho recente de Romeu Zema após embate com Gilmar Mendes.

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O eleitorado de Zema é o que mais migra para Flávio em um eventual segundo turno: 76% dos que declaram voto no ex-governador de Minas votariam no candidato do PL. Outros 9% iriam para Lula, enquanto 15% não souberam ou não responderam.

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Os eleitores de Ronaldo Caiado aparecem em segundo lugar nesse ranking de transferência: 47% migrariam para Flávio, 25% para Lula e 28% não souberam ou não responderam.

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