BTG/Nexus: aprovação de Lula é de 45%, e desaprovação chega a 51%

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Levantamento do BTG/Nexus divulgado nesta segunda-feira (30/3) mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 45% dos eleitores e desaprovado por 51%. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Na avaliação do desempenho, 35% classificam a gestão como ótima ou boa, 21% como regular e 44% como ruim ou péssima.

“Lula tem um saldo negativo de -6pp na sua taxa de aprovação. Como no 2º turno contra Flávio o petista tem 46% das intenções de voto, ele já está convertendo quase toda a sua taxa de aprovação. No entanto, seu potencial de voto é um pouco maior, está hoje em 50%. Significa dizer que ao menos 4% do eleitorado não aprova o Governo Federal, mas deixa aberta a porta para votar na reeleição do atual presidente”, analisa André Jácomo, Diretor de Pesquisa da Nexus.

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A pesquisa ouviu 2.006 eleitores entre 27 e 29 de março em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07875/2026.

