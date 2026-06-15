Aprovação do Governo Lula supera reprovação pela primeira vez

A aprovação do Governo Lula pelo eleitorado brasileiro superou a reprovação pela primeira vez em uma série histórica levantada pelo Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, sob encomenda do BTG Pactual, em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (15/6).

Segundo o levantamento, 48% dos eleitores entrevistados disseram que aprovam a gestão atual do governo federal, ao passo que 47% disseram que desaprovam. De todos os entrevistados, 4% deles disseram que não sabiam ou não avaliaram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao considerar uma série histórica, com dados de três outras pesquisas anteriores realizadas pelo instituto, a aprovação do governo aumentou de forma simultânea à queda da reprovação. Em março, a aprovação era de 45%, enquanto a reprovação era de 51%. No mês seguinte, a aprovação aumentou um ponto, enquanto a reprovação diminuiu dois.

No mês seguinte, a tendência continuou: 47% dos entrevistados disseram aprovar a gestão Lula e 48% disseram reprovar. Na pesquisa atual, de junho, os números trocaram de posição e 48% dos entrevistados passaram a avaliar positivamente a gestão do petista.

O número de pessoas que não souberam responder ou não opinaram sobre a avaliação também foi alterado. Em março, eram 4% da amostragem. O número passou para 5% em abril, 6% em maio e voltou para 4% neste mês.

Pesquisa mostra série histórica de ampliação da avaliação positiva do Governo Lula BTG/Nexus

O instituto também considerou cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de outubro deste ano. Em cenários de primeiro turno, o atual presidente Lula ampliou a liderança contra os demais concorrentes.

Já em um cenário estimulado de segundo turno, a pesquisa mostra vitória do petista de 49% das intenções de voto contra 43% do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

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A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de junho de 2026, ouvindo 2.017 eleitores. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O número de registro no TSE é BR-06645/2026.