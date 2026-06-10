Cleitinho diz que Lula será 'muito bem recebido' em Divinópolis

O presidente Lula (PT) desembarca em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na sexta-feira da próxima semana (19/6) e será “muito bem recebido”, segundo o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), natural da cidade.

A visita será para a inauguração do Hospital Regional de Divinópolis (HRDV), que ficou com as obras paradas por sete anos. Os recursos para a conclusão do hospital são provenientes do acordo judicial assinado pelo governo do estado com a mineradora Vale devido ao rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019.

Cleitinho usou o tempo de discurso no Plenário do Senado Federal nessa terça-feira (9/6) para falar da agenda presidencial e agradecer ao senador Camilo Santana (PT-CE), que foi ministro da Educação entre janeiro de 2023 e abril de 2026, por ter ajudado na articulação para finalizar as obras do hospital.

Lula em Divinópolis

“O presidente Lula está indo na minha cidade e está uma polêmica lá na região: 'Cleitinho, o que você acha?'. Ele tem que ir, uai. É o presidente da República. Qualquer outro presidente que estivesse em exercício e fosse à minha cidade, eu teria que ficar feliz, honrado de saber que um presidente da República - independente se não é um aliado meu, se não é uma pessoa que eu apoio - está na minha cidade para poder ajudar”, disse.

O senador criticou a disputa pela autoria da conclusão das obras do hospital, entre o governo federal e o governo do estado: “A verdade é que é do povo! Não é do estado, não é do governo federal, é dinheiro do povo para o povo”.

“Então, se o presidente Lula está indo lá, ele será muito bem recebido”, afirmou. Cleitinho é membro da oposição e se elegeu com associação ao bolsonarismo, mas tem posicionamento independente e defende pautas do governo petista, como o fim da escala 6x1 e o programa Gás do Povo.

“Uma coisa que o meu pai me ensinou, graças a Deus, é ter educação com as pessoas, ter civilidade, ser republicano. Então, se ele está indo em Divinópolis, que seja muito bem-vindo. E que ele possa ir mais a Minas Gerais. Ao Vale do Jequitinhonha, ao norte de Minas, que são regiões para as quais eu sempre peço ajuda. Então, presidente Lula, pode ter certeza de que vai ser muito bem recebido", discursou.

O parlamentar citou a atual prefeita Janete Aparecida (Avante), que herdou o cargo do irmão gêmeo de Cleitinho, Gleidson Azevedo, pré-candidato a deputado federal.

Mateus Simões

Cleitinho estendeu a cordialidade ao governador Mateus Simões (PSD), pré-candidato à reeleição que pode, portanto, ser adversário do divinopolitano caso ele decida disputar pelo Executivo estadual.

Simões está percorrendo o interior do estado em pré-campanha no programa “Governo Presente”, em que a capital de Minas é simbolicamente alterada. A próxima cidade contemplada será Divinópolis.

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“É claro que tem que fazer isso em Divinópolis também, gente! 'Ah, mas ele pode ser um concorrente seu. Você vai ser, às vezes, um pré-candidato a governador'. Gente, que loucura é essa? Se ele está indo a Divinópolis, se a prefeita vai atendê-lo, como vai atender ao Lula, isso é bom para a cidade! O que virou a política neste país?”, completou.

