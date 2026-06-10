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NOMEAÇÃO

TCE terá primeira mulher eleita pela Assembleia

Deputada estadual Ione Pinheiro irá ocupar uma das sete vagas no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 20 anos após a nomeação de Adriene Barbosa

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Orion Teixeira
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Orion Teixeira
Repórter
10/06/2026 14:22 - atualizado em 10/06/2026 14:24

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Deputada estadual Ione Pinheiro
Deputada estadual Ione Pinheiro crédito: Elizabete Guimaraes/ALMG

A deputada estadual Ione Pinheiro (União) será a primeira mulher eleita conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) pela Assembleia Legislativa. Nessa Corte, será a segunda mulher a ocupar uma das sete vagas após 20 anos da primeira nomeada, Adriene Barbosa de Faria Andrade, escolhida por cota do governo Aécio Neves.

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A escolha de Ione será fruto de um grande acordo construído pelos próprios deputados concorrentes. Dos seis pré-candidatos, três já acertaram a retirada da candidatura; outros dois ainda não se manifestaram.

Participam do acordo, formalizado nesta quarta (10), retirando suas pretensões, os deputados Ulysses Gomes (PT), Tito Torres (PSD) e Wilson Batista (PSD). Faltam se manifestar os deputados Sargento Rodrigues (PL) e Thiago Cota (PDT). Cota irá ouvir ainda o presidente da Assembleia, Tadeu Leite (MDB), de quem é aliado. A iniciativa está sendo tratada como um grande movimento de união da Assembleia.

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Com a aliança formada, Ione teria hoje, pelo menos, 40 dos 77 deputados, votação que poderá ser ampliada com as adesões. A partir do consenso formado, o presidente Tadeu Leite irá abrir o processo sucessório, com a inscrição dos candidatos. Essa é a terceira vaga na cota da Assembleia Legislativa. Os outros dois eleitos foram Alencar da Silveira e Tadeu Leite, que deverá assumir somente em janeiro próximo.

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Entre os candidatos, Ione é a que tem mais idade, 62 anos, e poderá ficar até 13 anos no cargo, já que a aposentadoria compulsória acontece aos 75 anos. Uma vez eleita, a Assembleia comunica a decisão ao governador Mateus Simões. Após a nomeação, ela terá dois meses para assumir o cargo.

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