Tadeuzinho é eleito ao Tribunal de Contas de MG

O deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB), o Tadeuzinho, foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em votação na manhã desta quarta-feira (4/3).

Tadeu teve 67 votos a favor. Um voto foi em branco, do deputado Doutor Maurício. Ele tentou retificar o voto, mas Tadeu, que é o atual presidente da ALMG, seria o único que poderia alterar.

Após a eleição, Tadeuzinho afirmou, em plenário, que está “muito feliz e orgulhoso não somente pela votação, mas pela história” que construiu com os colegas na Casa. O político citou o filósofo Cícero: “Nenhum dever é mais urgente do que o de agradecer”.

A cadeira foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Wanderley Ávila, em outubro de 2024. O deputado oficializou a candidatura à vaga no último dia 25 e era candidato único.

Tadeuzinho foi avaliado em sabatina na terça-feira (3/3) e recebeu um parecer positivo do relator Ulysses Gomes (PT-MG) pela indicação à vaga.

Hoje, o TCE tem quatro conselheiros titulares: o presidente Durval Ângelo, escolhido em 2018 pelo governador da época Fernando Pimentel (PT); o vice-presidente Agostinho Patrus, escolhido pela ALMG em 2023; o conselheiro-corregedor Gilberto Pinto Monteiro Diniz, escolhido pelo governador em 2013; e o conselheiro Alencar da Silveira Jr., eleito pela Assembleia em 2025.

Agora, uma vaga segue aberta para a Assembleia, e outra será escolhida pelo governador a partir de uma lista disponibilizada pelos procuradores do Ministério Público de Contas de Minas Gerais (MPCMG). As tres, incluindo a de Tadeu, estão ocupadas de forma interina até a definição e ocupação de cadeira dos novos membros.

