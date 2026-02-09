TCE-MG vai fazer auditoria em escolas cívico-militares, diz Durval

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) vai fazer auditoria nas nove escolas cívico-militares do governo de Minas, cujo modelo foi suspenso por decisão liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em (5/2). A informação foi dada pelo presidente do TCE-MG, Durval Ângelo, ao ser questionado sobre as críticas do vice-governador Mateus Simões (PSD) à decisão judicial que referendou posição semelhante da Corte de Contas que, no fim do ano passado, suspendeu esse modelo de educação sob os mesmos argumentos do TJMG.





Os dois tribunais alegam ausência de lei formal e de previsão específica no orçamento para a implantação desse modelo, além do uso de recursos da educação para pagar militares, o que é vedado pela legislação. No entanto, Simões disse, por meio de suas redes sociais, que não vai aceitar interferência da Justiça e que, quando assumir o governo do estado, vai implantar escola cívico-militar, descumprindo a decisão judicial, e que "podem se preparar para mandá-lo prender".

Simões deve assumir o governo de Minas no fim de março, após a renúncia ao cargo do governador Romeu Zema (Novo) para disputar o Palácio do Planalto.

“A resposta que nós damos ao vice-governador é compreensão e tranquilidade, mas dizendo que nós vamos avançar na nossa fiscalização. Só isso”, afirmou Durval, durante o lançamento, nesta segunda-feira (9/2), do portal do TCE-MG que vai monitorar o cumprimento do piso nacional da educação em todos os municípios mineiros.

De acordo com o conselheiro, o TCE-MG vai levantar, por meio de uma auditoria, se os militares que atuavam nessas escolas são pagos com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), cujo uso para pagamento de professores ou monitores militares nas escolas públicas é vedado. “Se tiver militar recebendo pela verba do Fundeb, com toda certeza nós vamos agir”, afirmou Durval.

De acordo com ele, o TCE-MG também pode ter uma “compreensão futura” de que o governo do estado fez “pedalada fiscal” ao bancar um programa sem previsão no orçamento.

Para o presidente do TCE, o vice-governador está no “mau caminho”. “O que aconteceu com aquele que dizia que não obedecia, que era corajoso, que era atleta, que era tudo isso? A consequência é só ir lá visitar na Papudinha. Então, acho que não ajuda a colocação”, disse Durval, se referindo à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Em sua avaliação, o vice-governador adotou esse discurso de ameaça ao Judiciário.

O governador Romeu Zema também usou suas redes para criticar as decisões do TJMG e do TCE-MG, dizendo que as escolas cívico-militares não podem ser freadas por questões ideológicas ou “opinião”.

Durval disse ainda que a Corte não atua ideologicamente contra as escolas cívico-militares e que tanto a decisão do TCE-MG quanto a do TJMG são baseadas na falta de legislação específica e de orçamento para a implantação desse modelo de educação.

Segundo ele, as duas decisões mostram que há anos tramitam projetos de escolas cívico-militares na Assembleia e que o governo Zema, em momento nenhum, colocou como prioridade a votação do projeto. Para ele, o governo Zema ou não leu ou não entendeu a decisão do TJMG, proferida pelo desembargador Pedro Bittencourt, ex-presidente do TJMG.

“Eu não posso entender que uma resolução assinada pelo secretário de Estado de Educação e pela comandante do Corpo de Bombeiros (Cobom) tenha a validade de definir uma política pública para o estado na área da educação”, disse o conselheiro, se referindo à norma assinada pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) e pelo Cobom que institui esse modelo.

O presidente do TCE-MG destacou ainda que, além de não poder usar recursos do Fundeb para pagar essas despesas, o Cobom tem um efetivo pequeno que não pode ser deslocado para atuar nas escolas, a não ser que o estado, depois de aprovar a legislação, faça concurso público para bombeiros.

PISO DA EDUCAÇÃO



O TCE-MG apresentou nesta segunda-feira (9/2) o portal inédito criado pelo tribunal para que a população possa acompanhar o pagamento do piso nacional da educação, estabelecido por lei federal, para os professores da rede pública. O portal incluiu dados de todos os professores que passaram a atuar na rede municipal nos últimos três anos. A partir de março, o portal deve trazer dados sobre o pagamento do piso pelo governo do estado.

De acordo com os números, somente 14,07% dos 853 municípios mineiros cumprem integralmente o pagamento do piso da educação. E o não pagamento, integralmente ou parcialmente, desse piso representou, no ano passado, uma perda de R$ 163,7 milhões para os professores.

A pesquisa no portal pode ser feita consultando o nome de cada município. O site também permite que o cidadão consulte a situação das administrações municipais em relação aos limites de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A intenção, de acordo com Durval, é permitir ao cidadão saber se a "desculpa" de não pagamento do piso devido à LRF é verdadeira ou não.