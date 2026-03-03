Votação que pode levar Tadeuzinho ao TCE acontece na quarta (4)

A indicação do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDS), o ‘Tadeuzinho’, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), será votada na nesta quarta-feira (4/2).

A cadeira foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Wanderley Ávila, em outubro de 2024. O deputado oficializou a candidatura à vaga no último dia 25 e é candidato único.

Tadeuzinho será avaliado em uma sabatina hoje, às 17h, dentro de uma comissão especial formada para avaliar suas aptidões para a vaga no Tribunal, que tem como componentes representantes dos blocos Minas em Frente, Avança Minas, Democracia e Luta, além da Bancada do PL. Todos os deputados podem fazer perguntas ao candidato. Eles avaliam as respostas e o relator da comissão, Ulysses Gomes, dá um parecer com a aprovação ou rejeição da candidatura.

“Após refletir e ouvir os deputados e deputadas, acabo de registrar candidatura a conselheiro do TCE, grato pelo apoio unânime dos colegas. Sigo o compromisso como presidente desta Casa e, se confirmado, manterei o trabalho responsável que sempre me norteou no serviço público”, anunciou o presidente em publicação em uma rede social, à época da candidatura.

Com a aprovação favorável, a última etapa é a votação no plenário. Caso aprovado, Tadeuzinho passa a ser um dos quatro conselheiros indicados pela Assembleia. Os outros três conselheiros têm vagas preenchidas por desígnio do governador.

Hoje, o TCE tem quatro conselheiros titulares: o presidente Durval Ângelo, escolhido em 2018 pelo governador da época Fernando Pimentel (PT); o vice-presidente Agostinho Patrus, escolhido pela ALMG em 2023; o conselheiro-corregedor Gilberto Pinto Monteiro Diniz, escolhido pelo governador em 2013; e o conselheiro Alencar da Silveira Jr., eleito pela Assembleia em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Duas vagas estão abertas para a Assembleia, e outra será escolhida pelo governador a partir de uma lista disponibilizada pelos procuradores do Ministério Público de Contas de Minas Gerais (MPCMG). As três estão ocupadas de forma interina até a definição de novos membros.

