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Nikolas: 'Só falam que voei no jatinho do Vorcaro. Tá com inveja?'

Deputado viajou em jato do banqueiro em outubro de 2022, quando fazia campanha pela reeleição de Bolsonaro

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
10/06/2026 19:07

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Nikolas respondeu críticas na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara
Nikolas respondeu críticas na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara crédito: Reprodução/TV Câmara

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou adversários políticos por citarem que ele voou no jatinho do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, durante a campanha eleitoral de 2022.

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Nesta quarta-feira (10/6), a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados votou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto foi aprovado por 44 votos favoráveis e 18 contrários.

A pauta é defendida por aliados do bolsonarismo, enquanto membros da base do governo são contra. Durante a sessão da comissão, a situação acusou a direita de usar a PEC como “cortina de fumaça” para a revelação da relação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com Vorcaro, que investiu pelo menos R$ 61 milhões no filme “Dark Horse”, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro.

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Nikolas ironiza sobre jatinho de Vorcaro

Já Nikolas foi alvo de provocações por ter usado um jatinho do banqueiro em outubro de 2022, durante a caravana “Juventude pelo Brasil”, quando fazia campanha pela reeleição de Bolsonaro. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo.

“A esquerda não trouxe nenhum argumento plausível. A única coisa que eles disseram foi ‘Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro, extrema direita, extrema direita, extrema direita, Banco Master, Banco Master, Banco Master’. Tem algum menor envolvido no Banco Master que eu não estou sabendo?”, ironizou o deputado, enquanto ria.

“Pelo que eu saiba, a única coisa que tem para falar aqui de mim é ‘pegou voo no jatinho do Vorcaro’. Está com inveja, é? Está com inveja?”, completou.

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Nikolas afirmou que os crimes de Vorcaro ainda não tinham sido revelados à época da viagem e sugeriu que adversários estão envolvidos com escândalos ou casos como o da Odebrecht, alvo da Operação Lava-Jato.

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