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PESQUISA ELEITORAL

Genial/Quaest: Lula venceria Flávio Bolsonaro por 6 pontos

Presidente aparece à frente em todos os cenários da pesquisa divulgada nesta quarta-feira (10/06); levantamento ouviu 2004 pessoas em todo território nacional

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Luiz Felipe - Correio Braziliense
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Luiz Felipe - Correio Braziliense
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10/06/2026 07:40 - atualizado em 10/06/2026 08:01

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Presidente Lula e Flávio Bolsonaro
Presidente Lula e Flávio Bolsonaro: 63% dos entrevistados afirmam que o voto é definitivo crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado

Em cenário de segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário na disputa, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10/06).

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No confronto direto, Lula registra 44% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro. Brancos e nulos somam 14%, enquanto 4% dos entrevistados se declaram indecisos. A pesquisa ocorreu após o anúncio das tarifas americanas sobre produtos brasileiros e a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

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A pesquisa testou ainda outros cenários de segundo turno. Contra Romeu Zema (Novo), Lula marca 45% ante 35% do ex-governador mineiro. No duelo com Ronaldo Caiado (PSD), o presidente repete os 45% contra 35% do ex-governador goiano. A maior vantagem aparece no confronto com Renan Santos (Missão), em que Lula soma 45% contra 31% do adversário.

No cenário de primeiro turno, Lula aparece em primeiro lugar com 39%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 29%. Brancos e nulos somam 9%, enquanto 10% do eleitorado se declara indeciso. Entre os demais candidatos, Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) registram 3% cada. Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB) marcam 2% cada. Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC) e Samara Martins (UP) aparecem com 1% cada.

Dos entrevistados, 63% afirmam que o voto é definitivo, enquanto 36% admitem que podem mudar de opinião até a eleição. Outros 14% declaram que votarão em branco, anularão o voto ou não pretendem comparecer às urnas.

O levantamento também ouviu os brasileiros sobre outros temas da agenda política e econômica do país. A Genial/Quaest mediu a aprovação do governo Lula, a percepção sobre a economia, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, o novo Desenrola Brasil, o financiamento público ao filme Dark Horse e o caso Master.

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A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho de 2026, com 2004 entrevistados em todo o território nacional. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-07661/2026. 

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