AtlasIntel: temor por vitória de Flávio supera medo de Lula reeleito

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O temor de uma eventual vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ultrapassa o medo de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19/5).

De acordo com o levantamento, 47,4% dos entrevistados afirmaram temer uma vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2026, enquanto 40,5% disseram ter receio de um novo mandato de Lula. Outros 11% responderam que ambos preocupam igualmente.



O levantamento foi divulgado dias após a repercussão do áudio publicado pelo The Intercept Brasil, no qual Flávio conversa com o banqueiro Daniel Vorcaro sobre recursos para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo a pesquisa, o temor da vitória do senador cresceu dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, enquanto o medo da reeleição de Lula caiu quase sete pontos no mesmo período.

Medo da vitória Lula x Flávio

Medo da vitória de Flávio Bolsonaro: 47,4%

Medo da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva: 40,5%

Ambos preocupam igualmente: 11%

Rejeição dos presidenciáveis

A pesquisa Atlas/Bloomberg também aponta que Flávio Bolsonaro passou a liderar o índice de rejeição entre os presidenciáveis testados. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados afirmaram que não votariam “de jeito nenhum” no senador. Lula aparece logo atrás, com 50,6%, em patamar semelhante ao registrado em abril.

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50,6%

Michelle Bolsonaro (PL): 45,6%

Romeu Zema (Novo): 42,2%

Fernando Haddad (PT): 39,9%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Renan Santos (Missão): 37,8%

Os dados reforçam o impacto político da divulgação do áudio envolvendo Flávio e Vorcaro, episódio que também coincidiu com a queda do senador nos cenários eleitorais testados pela Atlas/Bloomberg. Em um eventual segundo turno contra Lula, por exemplo, Flávio caiu cinco pontos percentuais após a repercussão do caso, enquanto o presidente ampliou a vantagem sobre o adversário.

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O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 18 de maio, com 5.032 entrevistados em todo o país. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06939/2026.