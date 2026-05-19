Atlas: Lula tem vantagem de 10 pontos sobre Zema em eventual 2º turno

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19/5). No cenário testado pelo instituto, Lula aparece com 47,8% das intenções de voto, contra 37,6% de Zema.

A diferença entre os dois é de 10,2 pontos percentuais. Brancos, nulos e indecisos somam 14,6% do eleitorado.

Além da simulação contra o governador mineiro, a pesquisa testou outros cenários de segundo turno. Contra o senador Flávio Bolsonaro, Lula registra 48,9% das intenções de voto, enquanto o parlamentar soma 41,8%. Já em uma disputa contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o petista aparece com 47,5%, ante 38,5% do adversário.

No cenário contra Renan Santos, Lula alcança 47,8%, enquanto o influenciador registra 28,4%, a maior diferença entre os confrontos simulados pelo instituto.

A pesquisa também avaliou cenários de primeiro turno. Em uma disputa sem Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Zema sobe para 17% das intenções de voto, se consolidando como um dos principais nomes da direita fora do núcleo bolsonarista. Já em um cenário com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o governador mineiro aparece com 10%.

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O levantamento ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.

