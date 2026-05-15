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Eleições 2026

Quaest revela aprovação do governo Lula: o que os números dizem sobre o cenário político atual?

Levantamento mostra reação da gestão federal após queda em abril; petista lidera corrida eleitoral para 2026 com 39% das intenções de voto

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
15/05/2026 16:57

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Quaest revela aprovação do governo Lula: o que os números dizem sobre o cenário político atual?
Presidente Lula da Silva, que lidera as intenções de voto para 2026, teve sua aprovação registrada em 46% na pesquisa Genial/Quaest. crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou 46% em maio de 2026, de acordo com a mais recente pesquisa Genial/Quaest. O levantamento aponta que a desaprovação da gestão federal atingiu 49%.

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Os resultados indicam uma oscilação positiva em relação à pesquisa anterior, realizada em abril, quando a aprovação era de 43% e a desaprovação, de 52%. A mudança reflete uma recuperação do fôlego da gestão federal, impulsionada principalmente pelo eleitorado independente.

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Polarização persiste

A análise dos dados por recortes demográficos, como região e faixa de renda, revela a persistência da polarização no país. O governo mantém apoio mais consolidado em seus redutos tradicionais, mas continua enfrentando maior resistência em outros segmentos da população.

Cenário para 2026

A pesquisa também mediu as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026. Em um cenário estimulado, o presidente Lula aparece na liderança com 39% das intenções de voto.

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais realizadas entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03598/2026.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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