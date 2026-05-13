Aprovação do governo Lula sobe em nova pesquisa Genial/Quaest; veja números

Nova rodada de pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13/5) mostra que a aprovação do governo do presidente da República e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou de 43% para 46% entre os meses de abril e maio.

Ao mesmo tempo em que a aprovação aumentou, a reprovação diminuiu: dos 52% registrados em abril, 49% dos entrevistados disseram reprovar o governo Lula em maio. A parcela dos indecisos se manteve a mesma: 5% disseram não saber aprovar ou desaprovar o trabalho que faz o presidente.

Aprovação do Governo Lula

Abril : 43%

: 43% Maio: 46%

Reprovação do Governo Lula

Abril : 52%

: 52% Maio: 49%

Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, o encontro do presidente com o chefe do governo dos Estados Unidos Donald Trump (Republicanos) pode ter impactado na melhora. Segundo a pesquisa, 60% das pessoas acham que o encontro foi bom para o Brasil, ao passo que 18% acredita que foi ruim, 10% se mantiveram neutras e outras 12% disseram não saber.

Outro fator que pode ter contribuído positivamente é o Desenrola 2.0, que permite a renegociação de débitos que variam entre 30% a 90% sobre o valor principal de dívidas de brasileiros inadimplentes. Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados disseram que o programa é uma boa ideia porque ajuda quem está endividado a sair do vermelho, enquanto 22% se mantiveram neutros e 23% avaliaram que o programa é uma má ideia por incentivar endividamento.

Regiões do Brasil

De acordo com a pesquisa, a aprovação no Sudeste aumentou 2 pontos percentuais e a desaprovação caiu de 58% para 54%. No Sul, a aprovação saiu de 32% e subiu para 35%, enquanto a desaprovação caiu de 62% para 61%.

No Nordeste, a aprovação se manteve em 63%, ao passo que a desaprovação aumentou um ponto, saindo de 32% para 33%. Nos dados compilam os eleitores do Centro-Oeste e Norte, a aprovação aumentou de 36% para 42% e a desaprovação caiu de 58% para 52%.

Gênero

Em um parâmetro de gênero, a aprovação aumentou tanto no eleitorado feminino quanto no masculino. Segundo o levantamento, a parcela de aprovação feminina subiu de 45% para 48%, enquanto a reprovação caiu de 49% para 44%.

Enquanto isso, o eleitorado masculino sinalizou um aumento de 1% na aprovação do governo Lula, ao passo que a reprovação se manteve em 55%.

Benefício do Bolsa Família

As instituições também consideraram o benefício social do Bolsa Família para enquadrar as sinalizações de voto. Segundo o levantamento, a aprovação do governo entre os beneficiários caiu de 59% para 57%, ao passo que a desaprovação aumentou de 37% para 38%.

Já entre os não beneficiários, a tendência foi oposta. Enquanto a aprovação subiu de 39% para 42%, a reprovação caiu de 56% para 53%. A avaliação indecisa subiu de 4% para 5% entre os beneficiários e se manteve em 5% entre os não beneficiários.

Religião

Em um cenário religioso, a pesquisa apontou maior aprovação entre católicos contra desaprovação de evangélicos. Segundo um recorte apresentado no levantamento, a parcela de eleitores católicos que disseram aprovar o governo Lula passou de 49% para 55%, enquanto 46% que reprovaram em abril passaram a compor 42% dos entrevistados.

A parcela do eleitorado evangélica, com histórico de reprovação do governo, teve uma queda na reprovação. Com isso, a parcela de 68% do eleitorado que disse reprovar o governo Lula em abril caiu para 65% em maio, ao passo que 28% dos evangélicos que disseram aprovar a gestão em abril passaram a ser 30% em maio.

2º turno

A mesma pesquisa mostra um empate técnico em um eventual segundo turno entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em um cenário de 42% do petista contra 41% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao considerar uma margem de erro de 2 pontos percentuais.

Ao considerar o ex-governador mineiro na disputa, Lula ficou na liderança com 44% das intenções de voto contra 37% de Zema. 4% dos entrevistados disseram estar indecisos e 15% votariam em branco, nulo, ou não votariam.

O cenário é parecido contra o ex-governador de Goiás: enquanto Lula também pontuou 44% nas intenções de voto, Caiado sinalizou 35%. 4% dos entrevistados disseram estar indecisos e 17% votariam em branco, nulo, ou não votariam.

Em um embate entre o petista e o presidente do Missão, Lula lidera com 45% contra 28% de Renan Santos. Neste cenário, 5% dos entrevistados disseram estar indecisos e 22% votariam em branco, nulo, ou não votariam.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistados homens e mulheres de Minas Gerais. O nível de confiança é de 95% e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-3598/2026.