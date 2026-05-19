AtlasIntel: medo de reeleição de Lula tem queda de quase sete pontos

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O percentual de eleitores que afirmam temer uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu quase sete pontos percentuais em um mês, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19/5). De acordo com o levantamento, 40,5% dos entrevistados disseram ter medo de uma nova vitória do petista nas eleições presidenciais de 2026.

Em abril, o percentual de eleitores que afirmavam temer a reeleição de Lula era de 47,3%. Em março, o índice estava em 47,4%, enquanto, em fevereiro, marcava 47,5%.

O índice deste levantamento também ficou abaixo do registrado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), cuja eventual vitória é apontada como motivo de preocupação por 47,4% dos entrevistados. Outros 11% responderam que os dois cenários causam preocupação igualmente. A pesquisa foi divulgada após a repercussão do áudio publicado pelo The Intercept Brasil envolvendo Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Em abril, 45,4% dos eleitores afirmavam temer uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro. O índice era de 44,5% em março e de 44,9% em fevereiro.

Liderança

Os dados do levantamento coincidem com a liderança de Lula em todos os cenários de segundo turno testados pelo instituto. Em uma eventual disputa contra Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 48,8% das intenções de voto, contra 41,8% do senador. Já contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula registra 47,8%, ante 37,6% do adversário.

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O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 18 de maio, com 5.032 entrevistados em todo o país. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06939/2026.

