AtlasIntel: Lula tem 47,4% de aprovação e 51,3% de desaprovação

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue numericamente acima da aprovação, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (19/5). De acordo com o levantamento, 51,3% dos entrevistados desaprovam o desempenho do petista, enquanto 47,4% afirmam aprovar a gestão federal. Outros 1,3% disseram não saber responder.

Os dados indicam estabilidade em relação aos levantamentos anteriores do instituto e são divulgados em meio ao avanço das articulações para a eleição presidencial de 2026. No levantamento anterior, em abril deste ano, Lula era desaprovado por 53% dos eleitores e aprovado por 47%. Em abril, o índice de desaprovação era de 54%, enquanto o de aprovação era 46%.

Apesar do índice de desaprovação superior ao de aprovação, Lula aparece liderando todos os cenários de primeiro e segundo turno testados pela pesquisa.

A Atlas/Bloomberg também avaliou a percepção dos entrevistados sobre o governo federal. Segundo o levantamento, 48,4% classificam a administração Lula como ruim ou péssima, enquanto 42,9% consideram o governo ótimo ou bom. Outros 8,7% avaliaram a gestão como regular.

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O levantamento ouviu 5.032 pessoas entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06939/2026.

