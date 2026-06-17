Dois possíveis caminhos do PT em Minas

O campo das incertezas do PT para a definição de sua chapa majoritária em Minas se estreita. Em meio às muitas indefinições, está acertada a candidatura da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) ao Senado Federal, legitimada pelos grupos de trabalho eleitoral de Minas e nacional. Marília lidera as pesquisas de intenção de voto ao Senado, eleição considerada muito importante para o PT, não apenas porque no plano nacional, fortaleceria eventual base de sustentação de um futuro governo Lula, caso reeleito.

Do ponto de vista simbólico, a candidatura de Marília Campos também sinaliza para a chance de Minas eleger uma mulher, o que em 200 anos de Senado Federal ocorreu apenas uma vez, com Junia Marise (1991-1999). Entre maio de 1996 e abril de 1998, Regina Assumpção também assumiu uma cadeira das três cadeiras de Minas no Senado. Ela era suplente do então senador Arlindo Porto, então nomeado para o ministério da Agricultura do governo de Fernando Henrique Cardoso.

Se ainda há, no PT, algumas lideranças que defendem que Marília concorra ao Palácio Tiradentes, contra essa tese, há igualmente que se considerar a perspectiva de foro íntimo: desde que se desincompatibilizou da Prefeitura de Contagem, Marília Campos anunciou que concorrer ao governo de Minas não está, em hipótese alguma, em seu projeto político deste momento. Insistir nisso é expor o PT – já enfraquecido no estado – ao duplo risco. O primeiro: sem Marília, perder a eleição ao Senado. O segundo: ao lançar candidatura própria ao governo de Minas, que não seria a de Marília Campos, a legenda estreitaria o campo de apoios, de uma chapa com menor probabilidade de construir uma frente de apoios ao centro.

Seria um cenário que também prejudicaria a campanha à reeleição de Lula no estado, prioridade do PT em Minas. Uma “candidatura própria” do PT ao governo de Minas, neste momento, só faz sentido como estratégia para que o partido não se sente à mesa de negociações sem alternativa caseira, o que o enfraqueceria. Para além disso, não é a decisão mais provável.

O PT estava diante de quatro caminhos, logo que soube que o senador Rodrigo Pacheco (PSB) não seria o candidato do campo lulista ao governo de Minas. O primeiro: a candidatura própria. Foi apresentado o nome de Sandra Goulart, ex-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois, algumas lideranças fizeram pesquisas internas que apontaram Marília Campos e Reginaldo Lopes como nomes mais fortes.

A primeira vai ao Senado, conforme reiterou nesta terça-feira, Edinho Silva, presidente nacional da legenda. Já Reginaldo, é o mais importante puxador de votos da chapa proporcional. Estaria disposto a concorrer ao Senado, mas pouco provável que se lance a uma candidatura ao governo sem perspectiva de ampliar a coligação ao centro.

O segundo caminho do PT, seria uma chapa encabeçada pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT), o que foi descartado por Edinho Silva, considerando que ao se lançar ao governo, Kalil teria dificultado o diálogo com as outras lideranças, dentro de uma perspectiva de construção de uma frente ampla no estado para respaldar a candidatura à reeleição de Lula.

O terceiro e quarto caminhos estão ainda em abertos. São eles a eventual aliança com o MDB do ex-presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo ou uma chapa encabeçada por Jarbas Soares (PSB), ex-procurador-geral de Justiça. Eventual convergência do MDB e PSB em frente ampla com a federação PT, PV, PCdoB passaria pela definição de quem será o candidato ao governo. Não é uma composição que está amadurecida e, menos ainda, que será, ao final das rodadas, decidida em Minas Gerais.



Candidatura única

O deputado estadual Adalclever Lopes (PV) retirou a sua pré-candidatura para o Tribunal de Contas do Estado (TCE), assim possibilitando a convergência da Assembleia Legislativa para a deputada estadual Ione Pinheiro (União). Ione já havia recebido o apoio dos deputados Ulysses Gomes (PT), Sargento Rodrigues (PL), Tito Torres (PSD) e dr. Wilson Batista (PSD). O deputado estadual Thiago Cota (PDT) também retirou ao seu nome da disputa. Ione será a primeira mulher a ser eleita pela Assembleia para o TCE.



Com Cleitinho

O presidente estadual do PL, deputado federal Zé Vítor, não tem pressa em definir a chapa majoritária do campo bolsonarista em Minas. “Por que antecipar se o outro lado ainda não tem nome?”, indaga. “Se o outro lado não está colocado, nós nos transformaríamos em vidraça única e as nossas qualidades não seriam julgadas agora, apenas iriam buscar as fraquezas . É jogo de estratégia também”, afirma. Zé Vítor assinala que mais importante para o PL, no momento, é construir o plano de governo. Ele reitera a aliança PL e Republicanos e acredita, que o senador Cleitinho (Republicanos) irá confirmar a sua candidatura ao Palácio Tiradentes.



Linha de frente

Sendo ou não candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), presidente licenciado da Fiemg, terá participação importante na construção do projeto nacional e de Minas do PL. Roscoe é muito próximo da família Bolsonaro e do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Flávio Roscoe é uma das opções de candidatura própria do PL em Minas, na hipótese de Cleitinho não confirmar a sua candidatura. A outra opção é do empresário e ex-prefeito de Betim, Vittorio Medioli.

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Só na cabeça

Pré-candidato pelo PSB ao governo de Minas, o ex-procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, avisa àqueles que defendem uma composição com o MDB, encabeçada por Gabriel Azevedo: “Eu seria de Rodrigo Pacheco (PSB) e de Josué Gomes da Silva (PSB) se fossem candidatos. Fora dessas duas hipóteses, serei candidato e já organizando a campanha”, diz ele, reiterando que tem expectativa de ter o apoio do PT.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.