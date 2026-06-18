Amigo de Lula, ex-governador da Bahia e alvo da PF: quem é Jaques Wagner

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Líder do governo Lula (PT) no Senado e pré-candidato à reeleição, Jaques Wagner, de 75 anos, é um dos aliados mais próximos do presidente. Ele chegou a ser cogitado para ser o candidato ao Palácio do Planalto, em 2018, até desistir após operação policial em seu apartamento.

Nesta quinta-feira (18/6), Wagner foi alvo de outra ação da Polícia Federal (PF), desta vez relacionada às investigações sobre o Banco Master. O senador foi procurado por meio de sua assessoria, mas não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

Nascido no Rio de Janeiro, Jaques Wagner estudou engenharia civil na PUC-RJ, mas construiu sua carreira política na Bahia.

Líder sindical no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, ele foi monitorado pelos serviços de informação do regime militar. O nome do hoje petista também aparece em documento de 1975 da extinta Divisão de Segurança e Informações da Petrobras. O relatório citava a militância política e contraindicava a contratação de Wagner para uma vaga de estágio.

"Registra antecedentes políticos ideológicos. Elemento pertencente ao Partido Comunista do Brasil. Citado em depoimento de vários subversivos como militante da PUC (do Rio de Janeiro). Contraindicado por esta divisão para fazer um estágio de operador na Refinaria Landulpho Alves", diz o texto.

O hoje senador foi presidente do Sindiquímica, sindicato dos trabalhadores químicos e petroquímicos da Bahia, e participou da fundação do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no estado.

Wagner foi deputado federal por três mandatos, entre 1991 e 2003. No Legislativo, é tido como político moderado e com capacidade de diálogo. Rival em seu estado, Antonio Carlos Magalhães, o ACM, como era conhecido, descreveu-o em 2002 como um político "hábil e competente".

A derrota do carlismo na Bahia, por sinal, é o principal trunfo do histórico eleitoral de Wagner. Aconteceu em 2006, quando ele derrotou Paulo Souto, então no PFL, no primeiro turno da disputa pelo governo do estado. Wagner governou a Bahia por dois mandatos, de 2007 a 2014, e foi sucedido por Rui Costa, também do PT.

O hoje líder do Senado também foi ministro do Trabalho e das Relações Institucionais nos primeiros mandatos de Lula e da Defesa e Casa Civil na gestão de Dilma Rousseff (PT).

Crise do mensalão

Em 2005, no auge da crise do mensalão, Wagner assumiu a articulação política do governo a pedido do petista. Anos depois, em 2018, era o preferido de Lula para liderar a chapa presidencial quando o hoje presidente estava preso em Curitiba.

Wagner, porém, recusou. Segundo relato feito à Folha, repetiu em conversas reservadas a frase: "Não vou substituir Lula". A desistência foi associada por aliados ao fato de ele ter sido, pouco antes, alvo da Operação Cartão Vermelho, que investigou suspeitas ligadas a repasses de empreiteiras na construção e gestão da Arena Fonte Nova, em Salvador.

A PF afirmou à época que o petista teria recebido R$ 82 milhões em propina e doações. Wagner negou as acusações.

Na operação, foram apreendidos 15 relógios no apartamento do ex-governador, além de celulares, computadores e documentos. No dia seguinte, Wagner afirmou que os relógios eram réplicas compradas na China. "Eu gosto de relógio, mas não ligo para marca", disse.

Em 2019, o TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) anulou a operação. O tribunal decidiu que a investigação não era de competência da Justiça Federal, porque os recursos para a reforma do estádio vieram do estado da Bahia, e não da União.

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Crítico à Lava Jato, o senador também já fez autocrítica sobre o PT ao comentar a operação. Em entrevista à Folha em 2016, quando era chefe da Casa Civil de Dilma, afirmou que o partido usou ferramentas que já eram adotadas por outros partidos e "se lambuzou".