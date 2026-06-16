STF mantém prisões de pai e primo de Vorcaro, com divergência de Gilmar

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve nesta terça-feira (16/6), por maioria, as prisões do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, e do primo do ex-banqueiro, Felipe Cançado. O ministro Gilmar Mendes votou para substituir a prisão de Henrique pela domiciliar e pela soltura do primo, mas ficou vencido.



Na manifestação, decano fez várias críticas às autoridades que conduzem o caso. Entre elas, a possibilidade de haver pressão para investigados delatarem. Em seguida, o relator, André Mendonça, pediu a palavra e rebateu parte das declarações.



Por fim, votaram para referendar a decisão, além de Mendonça, Luiz Fux e Kassio Nunes Marques.



O presidente da turma devolveu a vista do processo que discute a pertinência da manutenção das prisões para a sessão presencial do colegiado. Como o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito em casos que envolvam o Banco Master, apenas quatro magistrados votam.



Assim, o voto de Kassio definiu o julgamento, já que se o colegiado tivesse um empate, o resultado beneficiaria os investigados.



Ao acompanhar Mendonça, o ministro afirmou já ter passado algum tempo desde a prisão e, portanto, confia no relator no sentido de que os requisitos para as detenções seguem válidos. Na mesma fala, o magistrado pediu por acesso mais amplo ao processo, crítica também formulada por Gilmar.



"Qual é a minha preocupação neste momento? Eu não tenho condições, porque falo isso abertamente, de aferir sequer se uma medida dessa pode prejudicar o andamento das investigações. Eu não sei o que está em curso nesse momento. Então eu vou me limitar de uma forma muito objetiva a referendar a prisão decretada, mas confiando que diante do pedido que já existe da defesa dos alvos, dos argumentos da Polícia Federal, que necessitamos ter esse acesso mais amplo", disse.



Gilmar também fez críticas ao levantamento de sigilo feito por Mendonça na manhã desta terça-feira (16/6). Segundo o ministro, o pedido de vista foi feito por ele em 22 de maio. A partir de então, todos os atos, provas e documentos do caso deveriam ser entregues ao ministro vistor, "sob pena de esvaziamento à sua finalidade ou pior, de ser transformada em farsa ou em mecanismo de manipulação do julgamento".



"Diante desse cenário, não é preciso maior esforço argumentativo para constatar que julgamento nenhum se faz dessa maneira. A jurisdição penal não opera sobre o que se sonega, mas sobre o que se revela por inteiro e em tempo hábil ao escrutínio de todos: acusação, defesa e membros do colegiado", disse.



No voto, Gilmar fez críticas à condução do caso. De acordo com ele, há muitas semelhanças entre a Compliance Zero, que investiga a fraude do Master, com a Lava Jato, alvo de críticas duras por parte do ministro.



"É com certa incredulidade (e alguma tristeza) que me sinto obrigado a registrar que, já há algum tempo, as providências adotadas no presente caso vêm guardando semelhanças que não podem ser ignoradas com as iniquidades praticadas na Lava Jato", disse.



"Desde a adoção de instrumentos de pressão para induzir delações, até estratégias outrora corriqueiras em Curitiba, como o levantamento estratégico de sigilo verificado na manhã de hoje, ao qual retornarei mais à frente. Parcela considerável das medidas adotadas na 'Operação Compliance Zero', apesar de apresentada sob nova roupagem, parece igualmente maculada pelo mesmo vezo do messianismo persecutório e do uso indevidamente instrumental do processo penal", afirmou.



De acordo com Gilmar, o tratamento dado a Henrique Vorcaro, no caso, deve-se a relação familiar com o principal investigado, o que destoaria da lógica de proporcionalidade.



"No caso concreto, os autos ?ou ao menos a parcela a que tenho acesso? autorizam concluir que a excepcional severidade dispensada a Henrique Moura Vorcaro não decorre propriamente da gravidade objetiva dos elementos que lhe são imputados, mas, em larga medida, da circunstância de ser pai daquele que os órgãos de persecução apontam como principal personagem da investigação", disse.

Quanto a Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, o ministro afirmou haver ainda menos razão para justificar a prisão preventiva. O primo é apontado como integrante do núcleo financeiro-operacional da organização criminosa.



Como então presidente da Green Investimentos S.A., ele teria promovido a alienação, com "expressivo deságio", de 30% da companhia à empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários LTDA, administrada por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira.

"Sem me estender na multiplicidade de detalhes que envolvem as referidas operações financeiras, minudentemente descrita na manifestação da instituição bancária, registro apenas que a referida petição veio acompanhada de vasto acervo documental, incluindo auditorias de risco e pareceres legais, que esclarecem e indicam, ao menos em um juízo perfunctório, a regularidade das referidas operações financeiras", afirmou



O pai de Vorcaro foi preso há um mês sob a justificativa de que atuava como operador financeiro do filho e também de que era o responsável pela coordenação de um esquema de ameaças e intimidações a quem era considerado adversário do grupo.



Nesta segunda (15), a PGR rejeitou a delação de Vorcaro por considerar que as informações dadas foram insuficientes para justificar os benefícios de uma colaboração. A PF também já havia rechaçado os termos apresentados por ele.



Mendonça afirmou que a Lava Jato não está em discussão no caso. O relator afirmou que prender para forçar delação premiada é um ato abjeto e que as detenções são feitas diante da continuidade da prática de crimes.

"Não busco ser estrela, sou um servidor público e com muito orgulho sirvo a Justiça e minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto. E eu não me presto a trabalhos abjetos", disse Mendonça.



Gilmar Mendes também criticou, no voto, vazamentos de informações seletivas do caso à imprensa. Quanto a este ponto, Mendonça afirmou que determinou a investigação de atos do tipo e ainda haverá novas medidas em relação ao tema.



"Nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Segundo me disseram, caso inédito de apuração com resultado", disse. No início de sua fala, o relator afirmou que o caso trata da maior fraude financeira do país, "senão a maior do mundo, da história", e com peculiaridades perigosas.



"Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não é somente sobre atores da Faria Lima, nos gabinetes, nos palácios que praticaram fraudes, de lavagem de dinheiro, de prejuízo do Sistema Financeiro Nacional, de dilapidação do fundo garantidor de poupanças. Há contornos de máfia. De crime organizado mafioso. De fuzis, metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero de antemão agradecer por esse julgamento presencial que me permite por às claras algumas coisas que não estão tão claras", afirmou.



No início do voto, Gilmar retomou as críticas aos métodos da operação Lava Jato.



Ele critica, por exemplo, o que chama de "frenesi midiático e publicidade opressiva", citando a Lava Jato. Gilmar também fala do uso de prisões preventivas para induzir delações premiadas.



Segundo o ministro, o "messianismo punitivista" da Lava Jato levou "a uma enxurrada de nulidades e, portanto, ao desperdício de investigações e decisões proferidas pela Justiça Federal de Curitiba". O diagnóstico levaria à necessidade de reflexão no caso Master.



"Por esses e outros abusos, esta turma foi compelida a declarar a nulidade de todos os atos contra Léo Pinheiro. Não é por acaso que o Supremo tem sido obrigado a reconhecer a ocorrência de ilegalidades nos processos da Lava Jato", disse.



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Gilmar cita a negativa ou cerceamento do direito de defesa a partir do não fornecimento de todos os elementos de prova, a obtenção de provas de forma ilegal à margem dos canais oficiais e sem a demonstração da cadeia de custódia, a existência de conluio entre julgador e acusadores, a comprovação da eleição de réus como alvos específicos, a ampla utilização de estratégias ilícitas como o uso indevido de prisões preventivas de réus e familiares.