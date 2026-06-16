Daniel Vorcaro mandou 'moer' empregada da atriz Monique Alfradique, diz PF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) no celular de Daniel Vorcaro apontam que o ex-banqueiro mandou "moer" uma empregada da atriz Monique Alfradique.

A artista disse, por meio da assessoria de imprensa, que desconhece qualquer ameaça nesse contexto. A defesa do ex-banqueiro foi procurada por e-mail por volta das 16h50, mas não se pronunciou até a publicação deste texto.

Em diálogo com Luiz Phillipi Mourão, que tinha apelido de Sicário (matador de aluguel) e era apontado como integrante de uma milícia privada, Vorcaro envia telefone e nome de uma mulher e afirma: "Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda". O diálogo é datado de 19 de fevereiro de 2025, e, segundo a polícia, registra que Vorcaro "manda cometer violência contra a empregada da atriz Monique Alfradique".

Mourão, então, responde: "O que é para fazer? Qual o caminho?" E recebe a ordem de Vorcaro: "Puxa endereço, tudo".

Em seguida, registra a PF, Mourão encaminha uma imagem e um arquivo contendo os dados pessoais da mulher. A Folha de S.Paulo apurou com uma pessoa com conhecimento do assunto que ela prestou serviços de diarista para Monique. Os investigadores não detalham os motivos da suposta desavença entre o ex-banqueiro e a empregada.

De acordo com as investigações, Sicário integrava o núcleo conhecido como "A Turma", que servia para monitorar e pressionar pessoas consideradas adversárias do banqueiro ou ligadas às apurações sobre o banco. Ele se enforcou na cela da Superintendência da PF de Minas Gerais em 4 de março, logo após ser preso durante operação, e teve a morte confirmada dois dias depois.

Essa não é a primeira vez que o nome de Monique, que recentemente esteve na novela global "Êta mundo melhor!", aparece relacionado a Daniel Vorcaro. Um contato da atriz estava cadastrado no celular do ex-banqueiro como "Alan TI", segundo documentos enviados à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS.

Em mensagens trocadas com Vorcaro, em dezembro de 2024, sua então namorada Martha Graeff afirma sobre a relação com o dono do Master: "Eu tenho medo porque sei que você teve algo parecido com a Monique e chegou a noivar com ela. Não quero estar naquela situação que não deu certo."

Em seguida, Vorcaro responde: "Realmente o caso da Monique foi frustrante. Não chegamos a noivar, mas estávamos com relacionamento muito sério."

Em maio de 2024, ela teve sua conta no Instagram hackeada por golpistas que promoviam supostos negócios de retorno garantido no nome da atriz.

Segundo a investigação, Vorcaro então teria articulado com Sicário a recuperação do perfil da atriz. Na conversa obtida pela Polícia Federal, Mourão sinaliza ao banqueiro estar em contato com os golpistas da conta por meio de A Turma. "Tô com os meninos na linha e falei para avisarem esses caras que a turma vai atrás deles. E irei atrás de um por um", diz em uma das mensagens.

Golpe em conta do Instagram

Vorcaro responde que os golpistas seguem publicando o golpe na conta de Monique e informa que eles mudaram suas senhas de acesso ao e-mail e conta do Instagram.

"Pelo teor das conversas, observa-se que Mourão (Sicário) aparenta ter acesso direto ou indireto aos bandidos. Em determinado momento, ele afirma que os criminosos estariam desconfiados de que 'os meninos' (a equipe dele) desejariam ficar com o controle da conta", diz trecho da investigação.

Para se certificarem de que é a atriz quem vai recuperar a conta, os golpistas pedem um vídeo de Monique. "Vai fazer um vídeo, com todo respeito, e nós vai (sic) ver o rosto dela...", diz o áudio encaminhado por Sicário a Vorcaro.

Diálogos posteriores indicam que a atriz recuperou a conta. Em mensagens encaminhadas por Vorcaro a Sicário, sinaliza-se que a atriz irá fazer um boletim de ocorrência sobre o hackeamento de sua conta, pois seus seguidores estariam reclamando que fizeram transferências por Pix aos golpistas.

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Procurada, a Meta, dona do Instagram, não se manifestou até a última atualização desta reportagem.