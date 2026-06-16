Renan Santos comemora marca de dois dígitos em pesquisa em São Paulo

O ativista Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão, comemorou nas redes sociais o desempenho registrado na nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (16/6). Ele alcançou 10% das intenções de voto entre os eleitores de São Paulo (SP), tornando-se o único nome da disputa a apresentar crescimento expressivo em relação à rodada anterior do levantamento.

O resultado representa um salto significativo para ele, que é um fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL). Em março, Renan aparecia com apenas 2% das intenções de voto no estado, empatado tecnicamente com outros pré-candidatos posicionados fora do antagonismo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados de Jair Bolsonaro (PL). Em apenas três meses, o percentual quintuplicou, levando o nome do ativista à marca dos dois dígitos.

A evolução foi celebrada pelo próprio pré-candidato nas redes sociais. Em mensagem direcionada aos apoiadores, Renan destacou o resultado como um marco para sua pré-campanha. "Chegamos aos dois dígitos! Renan Santos apareceu com 10% em São Paulo na nova pesquisa Real Time Big Data, realizada agora em junho. Sua ajuda é muito importante, compartilhe!", escreveu.

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De acordo com o levantamento, enquanto Renan avançou de forma consistente, os dois polos que dominam o cenário político brasileiro registraram recuos. Tanto Lula quanto o senador Flávio Bolsonaro perderam espaço em comparação com a pesquisa anterior, abrindo margem para o crescimento de candidaturas que tentam se apresentar como alternativas à disputa entre petismo e bolsonarismo.