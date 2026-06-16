Mesmo fora da disputa, Temer é testado para presidente em pesquisa CNT/MDA

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

A mais recente rodada pesquisa CNT/MDA para a presidência da República computou um nome que, ao menos por ora, sequer é cotado para concorrer: o do ex-presidente Michel Temer (MDB). Na sondagem CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (16/6), o emedebista aparece com 1,9% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno que tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança.

A presença de Temer no levantamento chama atenção justamente porque o ex-presidente tem reiterado nos últimos meses que uma candidatura não está em seus planos. Ainda assim, seu nome chegou a ser aventado por aliados e dirigentes do MDB como uma alternativa para a sucessão presidencial, especialmente em meio às dificuldades do chamado campo de centro em consolidar uma candidatura.

O próprio Temer, entretanto, tratou de esfriar as especulações. Em declarações públicas recentes, ele defendeu que o MDB mantenha uma posição de neutralidade na disputa presidencial, evitando um alinhamento antecipado tanto ao governo Lula quanto ao clã bolsonarista.

Na pesquisa CNT/MDA, Temer aparece atrás de Lula, que registra 41,8% das intenções de voto, do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 28,2%, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 2,8%, do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC), com 2,3%, e de Renan Santos, líder do MBL, com 2%.

Vice-presidente de Dilma Rousseff (PT) entre 2011 e 2016, Temer assumiu a presidência após o controverso impeachment da petista e governou o país até o fim de 2018. Desde então, manteve participação pontual nos debates nacionais, mas sem voltar a disputar cargos eletivos.

Rejeição

Ao medir a rejeição dos nomes colocados, o levantamento apontou que Temer lidera nesse quesito, com 64,2% dos entrevistados afirmando que não votariam nele.

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O percentual supera os registrados por Flávio Bolsonaro, que tem rejeição de 56,5%, e por Lula, com 45,7%. Caiado tem 33,5%; Zema, 35,8%; Renan Santos, 31%; Augusto Cury, 27,5%; e Joaquim Barbosa, 30,5%.