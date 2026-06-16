PF: Vorcaro planejou flagrante de drogas contra ex-marido da então namorada

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pediu que sua milícia privada, denominada A Turma, simulasse um flagrante envolvendo drogas contra o ex-jogador da NBA e DJ Ronald Fred Seikaly, ou Rony Seikaly, ex-marido de sua então namorada Martha Graeff.

Os apontamentos estão no relatório da investigação da Polícia Federal do caso Master, do qual o ministro relator André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou público, nesta terça-feira (16/6), e que traz mensagens trocadas entre os investigados.

De acordo com o documento, Vorcaro mobilizou Luiz Phillipi Mourão, descrito como Sicário, e A Turma com o intuito de perseguir, intimidar e coagir o músico residente em Miami, nos Estados Unidos. Ele prometeu investir R$ 10 milhões para prender e constranger o músico.

Vorcaro também pediu ao grupo acionar "o amigo da Interpol" na empreitada contra o DJ. A polícia afirmou ainda não saber de quem se trata.

Sicário, então, sugeriu que o DJ fosse contratado para tocar em uma festa no Brasil, no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte. Vorcaro lhe respondeu que poderia fazer um convite para o Rio "onde teria pressão da milícia e da polícia".

A PF destaca que, apesar do plano inicial, o grupo, aparentemente, optou por fazer uma intimidação por meio de um ofício direcionado à Interpol, buscando ludibriar o organismo internacional. Vorcaro afirmou que "a pressão da Interpol iria assustar mais".

Retirada do Google

Procurada por meio da assessoria por WhatsApp e e-mail às 14h30, a defesa de Vorcaro não se manifestou.

Documentos levados à CPI do INSS mostraram uma captura de tela de uma conversa em que Mourão avisa Vorcaro sobre a retirada de uma página da internet que mencionava o relacionamento de Martha com o ex-jogador da NBA.



Dias antes, o empresário havia dito para a namorada que uma "turma minha do digital" conseguiu "tirar seu negócio do Google de casada com Rony".

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Vorcaro já havia mencionado o desejo de acompanhar os passos do ex-namorado de Martha. Em outubro de 2024, ele afirmou para a então namorada que contratou uma "equipe de solo e digital" para monitorá-lo.