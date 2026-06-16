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Vorcaro convidou políticos para evento em que 'nem o papa podia entrar'

Entre os convidados para evento em Lisboa, estavam o senador Ciro Nogueira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ex-ministro Fábio Faria, aponta PF

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16/06/2026 19:34

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Vorcaro entrega nova delação à Polícia Federal e
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, convidou um grupo de políticos em 2024 para um evento em Lisboa que, segundo o próprio banqueiro, não podia entrar ninguém que não estivesse "na lista" crédito: Reprodução

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, convidou um grupo de políticos em 2024 para um evento em Lisboa que, segundo ele próprio, "não pode entrar ninguém que não esteja na lista". "Pode ser o papa", disse, em mensagem a um auxiliar.

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Entre os convidados, estavam o senador e ex-ministro Ciro Nogueira (PP-PI), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o ex-ministro Fábio Faria e o líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho (RJ).

As mensagens que tratam do evento foram analisadas pela Polícia Federal (PF) e enviadas ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Procurados por meio da assessoria às 13h30 por WhatsApp, Ciro e Motta não se manifestaram. Também procurado, às 14h50, Luizinho ainda não se manifestou. Fábio Faria diz que não viajou a Lisboa no ano de 2024.

Na ocasião do evento em Lisboa, Vorcaro bancou as hospedagens de Ciro e de Hugo na capital portuguesa. Ele disse ao assistente que talvez fosse necessário privatizar o espaço onde ocorreria o evento, para evitar convidados indesejados ou que houvesse visualização do que aconteceria nele.

Lugar privatizado 'porque senão dá pra ver tudo lá dentro'

"Preciso muito que você dê uma atenção na questão de segurança. Cidade está lotada, eu tive lá no lugar agora. Tive uma reunião lá no clube. Tem que ter certeza que o lugar em frente ao restaurante também esteja privatizado porque senão dá para ver tudo lá dentro", disse Vorcaro, em áudio.

"Pode ser o papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista."

O assistente de Vorcaro perguntou a ele se já tinha uma "lista de homens", e Vorcaro cita Faria, Ciro, Motta e Luizinho, além do empresário Bruno Ferrari – ele não foi localizado pela reportagem.

Os demais convidados seriam informados pelo então banqueiro posteriormente.

À época da reunião de Vorcaro, também aconteceriam outros eventos na capital portuguesa, como o Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como Gilmarpalooza, por ser capitaneado pelo ministro do STF Gilmar Mendes.

No dia 18 de junho, Vorcaro informou a um auxiliar que precisaria de reservas em Lisboa para os dias 24 a 30, para ele próprio e também mais dois quartos para "Ciro e Hugo".

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Em maio, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão em endereços de Ciro, que é presidente do PP, em uma fase da Operação Compliance Zero. Na ocasião, Ciro negou ter cometido qualquer irregularidade. (Com Augusto Tenório, Raphael Di Cunto e Mateus Vargas)

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